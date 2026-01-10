Un astronaute souffrant dans l’ISS, le décollage de Sophie Adenot probablement avancé

Article publié le 9 janvier et mis à jour le 10 janvier 2026 : ajout de la date de retour de Crew-11 suite après l'annonce de la Nasa.

Le 7 janvier, la Nasa avait annoncé l’annulation d’une sortie spatiale de maintenance de la station spatiale internationale prévue ce jeudi, invoquant un problème de santé d’un des astronautes américains de l’équipage Crew-11. Pour des raisons de préservation de la vie privée, la Nasa n’a pas spécifié de quoi souffre l’astronaute ni de qui il s’agit (Mike Fincke ou Zena Cardman).

Retour de Crew-11 dans les prochains jours

Lors d’une conférence de presse le 8 janvier, le nouveau directeur général de la Nasa Jared Isaacman a annoncé que Crew-11 rentrera sur Terre « dans les prochains jours » et non pas en février. La date exacte du retour sera communiquée d’ici samedi inclus. Par conséquent, l’équipage Crew-12 devra partir avant le 15 février. Une nouvelle date de lancement est en cours de recherche. Leur entraînement à Cologne de préparation aux expériences européennes à bord de l’ISS devant durer jusqu’à la fin de la semaine, les astronautes sont pratiquement prêts à partir de toute façon. Reste à savoir dans quelle mesure SpaceX peut avancer le vol. Jared Isaacman a d'ailleurs précisé qu’il n’y a pas de risque que le lancement vienne parasiter celui d’Artemis II prévu autour du 6 février, car il s’agit de deux campagnes séparées.

Mise à jour : la Nasa a annoncé ultérieurement que la date de retour de Crew-11 est fixée au 15 janvier au plus tôt, si les conditions météorologiques y sont favorables.