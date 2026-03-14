Nasa : les réformes de Jared Isaacman dans le circuit législatif

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Pour mémoire, le milliardaire proche d’Elon Musk a été nommé le 17 décembre à la tête de la Nasa (après des mois de tergiversations et revirements), à la veille de la publication par la Maison Blanche du décret exécutif intitulé « Ensuring American Space Superiority »
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Le 4 mars, le Sénat américain a étudié les premières propositions de l’administrateur de la Nasa pour assurer aux États-Unis leur suprématie dans l’exploration spatiale, en particulier face à la Chine.
Pour mémoire, le milliardaire proche d’Elon Musk a été nommé le 17 décembre à la tête de la Nasa (après des mois de tergiversations et revirements), à la veille de la publication par la Maison Blanche du décret exécutif intitulé « Ensuring American Space Superiority » (Assurer la supériorité spatiale américaine). Celui-ci définit les priorités stratégiques
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