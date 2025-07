Elixir Aircraft obtient la certification FAA Part 23

À la conquête du premier marché mondial

La certification Part 23 a été délivrée par la FAA (Federal Aviation Administration) le 22 juillet 2025, à l'heure où l'EAA AirVenture, premier rassemblement mondial d'avions, bat son plein. Certifié CS-23 en 2020 par l'EASA (European Aviation Safety Agency), Elixir Aircraft a déjà convaincu des écoles européennes de renom telles que Airbus Flight Academy, Leading Edge Aviation, Egnatia Aviation et tout récemment l'ENAC. 40 exemplaires de l'Elixir, avion de 4e génération, conçu avec la technologie Carbon OneShot réduisant la consommation et la maintenance, volent en Europe. 60 exemplaires sont en commande pour le marché européen.

Part 23

Après une collaboration fructueuse avec les équipes de la FAA et de l'EASA, Elixir Aircraft a répondu avec succès à toutes les exigences américaines et notamment lors d'une visite pour essais en vol en mai 2025 à La Rochelle. La certification FAA Part 23 va permettre de confirmer l'intérêt du marché américain pour un avion moderne et efficient. Avec plus de 8 000 pilotes professionnels par an formés aux États-Unis, le marché américain constitue la première terre de formation de pilotes au monde. Plus de 600 000 pilotes devront être formés sur les 20 prochaines années dans le monde, la plupart aux États-Unis.

Industrialisation et commercialisation américaines

Démarre ainsi l'aventure américaine d'Elixir Aircraft. Les premières livraisons seront réservées aux écoles ayant signé pré-commandes et lettres d'intention. Cirrus Aviation, école de Sarasota en Floride, a signé 12 précommandes et lettres d'intention. Sierra Charlie Aviation, basée à Scottsdale, en Arizona, attend pour sa part 100 avions. Recrutement, ventes, support client, pièces détachées, formation, telles sont les prochaines étapes d'Elixir Aircraft à Sarasota, en Floride. « Dans son ambition de devenir un constructeur incontournable de l'aviation générale, la certification FAA est une étape cruciale. Elle donne accès au plus grand marché du monde pour Elixir Aircraft. Nous remercions les équipes de la FAA, de l'EASA et bien évidemment d'Elixir Aircraft pour leur implication dans cette étape majeure de développement de l'entreprise.» a déclaré Arthur Léopold-Léger, président et cofondateur d'Elixir Aircraft.