Trump veut-il impressionner Poutine avant le sommet : 2 bombardiers stratégiques américains B-2A Spirit ont atterrit à Elmendorf (Alaska)

Prise de vue chanceuse Le 14 août, la webcam de StreamTime Live , située sur le lac Hood (Alaska, États-Unis), à hauteur de la base des hydravions, était en train de filmer les hydravions en train d'amerrir et de déjauger. C'est alors qu'à 13h22 (heure locale), la caméra a changé d'angle pour filmer le ciel... et zoomer sur un bombardier stratégique B-2A Spirit. Celui-ci, train d'atterrissage et volets sortis, était alors en train d'atterrir sur la base aérienne d'Elmendorf. Quelques instants plus tard, un second B-2A était filmé par cette même webcam, également en train d'atterrir. Cette prise de vue, certes rare, aurait pu passer inaperçue... mais la base aérienne où ces deux avions ont atterri accueillera ce 15 août 2025 un important sommet entre Donald Trump, président des États-Unis et Vladimir Poutine, président de la Russie.

Capture d’écran du live StreamTime Live avec l’arrivée d’un des deux bombardiers stratégiques B-2A Spirit à Elmendorf (Alaska) la veille du sommet Trump-Poutine (14 août 2025). © StreamTime Live (Youtube) Fermer

Volonté d'impressionner ? En diplomatie, chaque symbole peut devenir un avantage pour une des deux parties. Dans ce cas-ci, la présence des deux B-2A Spirit pourrait représenter un avantage pour les États-Unis. En effet, si moins d'une vingtaine de ces avions sont actuellement en service au sein de l'US Air Force, ceux-ci sont de véritable symbole de puissance. En plus de leur furtivité, ces avions ont démontré à de nombreuses occasion qu'en décollant depuis leur base aérienne de Whiteman (Missouri, États-Unis), ceux-ci ont bien souvent frappé des cibles de l'autre côté de la planète, comme par exemple le Yémen, grâce à plusieurs ravitaillements en vol. Au niveau de leurs munitions, ces avions peuvent larguer des bombes nucléaires mais aussi une large gamme de munitions conventionnelles. Ce sont d'ailleurs les seuls avions américains capables d'emporter la bombe anti-bunker GBU-57 MOP (Massive Ordnance Penetrator), récemment utilisées pour frapper les sites d'enrichissement d'uranium de Fordow et Natanz en Iran. À noter qu'Elmendorf est aussi une base qui accueille des avions de chasse F-22A Raptor, également furtifs et utilisés pour escorter les B-2A au-dessus de l'Iran.

Rare image d'essai de largage d'une bombe nucléaire (d'essai) B-61 par un bombardier stratégique B-2A Spirit américain (24 août 2015). © NNSA Fermer

Northern Edge 2025 (NE25) Il est très probable que ces deux avions participent à l'exercice Northern Edge 2025. Cet exercice a lieu tous les deux ans en Alaska et se concentre sur l'accroissement de l'efficacité du combat interarmées dans tous les spectres de la guerre. C'est aussi l'occasion pour l'US Air Force de tester ou confirmer certaines capacités en environnement de guerre simulé. C'est ainsi qu'il y a deux ans, des avions de combat F-15EX Eagle II ont été intégrés pour la première fois dans une force aérienne comprenant de nombreux avions, la validation des synergies entre les F-15EX et F-35 Lightning II, l'intégration dans la chaine de destruction d'un missile hypersonique du bombardier stratégique B-52H Stratofortress, l'essai de nouvelles communication depuis et vers l'U-2S Dragon Lady,... Cet exercice comprend également des unités étrangères, comme par exemple la présence d'un ravitailleur Phénix et de trois avions de combat Rafale de l'Armée de l'Air et de l'Espace en 2023.