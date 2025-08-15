Trump veut-il impressionner Poutine avant le sommet : 2 bombardiers stratégiques américains B-2A Spirit ont atterrit à Elmendorf (Alaska)

La veille du sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine, deux bombardiers stratégiques B-2A Spirit américains ont atterri sur la base aérienne d’Elmendorf (Alaska, États-Unis). Leur présence s’explique par leur probable participation à l’exercice Arctic Edge 2025 mais peut-être également au profit de la délégation américaine lors des discussions : chaque symbole est important en diplomatie !
Le 14 août, la webcam de StreamTime Live, située sur le lac Hood (Alaska, États-Unis), à hauteur de la base des hydravions, était en train de filmer les hydravions en train d'amerrir et de déjauger. C'est alors qu'à 13h22 (heure locale), la caméra a changé d'angle pour filmer le ciel... et zoomer sur un bombardier stratégique B-2A Spirit. Celui-ci, train d'atterrissage et volets sortis, était alors en train d'atterrir sur la base aérienne d'Elmendorf. Quelques instants plus tard, un second B-2A était filmé par cette même webcam, également en train d'atterrir. Cette prise de vue, certes rare, aurait pu passer inaperçue... mais la base aérienne où ces deux avions ont atterri accueillera ce 15 août 2025 un important sommet entre Donald Trump, président des États-Unis et Vladimir Poutine, président de la Russie.
En diplomatie, chaque symbole peut devenir un avantage pour une des deux parties. Dans ce cas-ci, la présence des deux B-2A Spirit pourrait représenter un avantage pour les États-Unis. En effet, si moins d'une vingtaine de ces avions sont actuellement en service au sein de l'US Air Force, ceux-ci sont de véritable symbole de puissance. En plus de leur furtivité, ces avions ont démontré à de nombreuses occasion qu'en décollant depuis leur base aérienne de Whiteman (Missouri, États-Unis), ceux-ci ont bien souvent frappé des cibles de l'autre côté de la planète, comme par exemple le Yémen, grâce à plusieurs ravitaillements en vol. Au niveau de leurs munitions, ces avions peuvent larguer des bombes nucléaires mais aussi une large gamme de munitions conventionnelles. Ce sont d'ailleurs les seuls avions américains capables d'emporter la bombe anti-bunker GBU-57 MOP (Massive Ordnance Penetrator), récemment utilisées pour frapper les sites d'enrichissement d'uranium de Fordow et Natanz en Iran. À noter qu'Elmendorf est aussi une base qui accueille des avions de chasse F-22A Raptor, également furtifs et utilisés pour escorter les B-2A au-dessus de l'Iran.
Il est très probable que ces deux avions participent à l'exercice Northern Edge 2025. Cet exercice a lieu tous les deux ans en Alaska et se concentre sur l'accroissement de l'efficacité du combat interarmées dans tous les spectres de la guerre. C'est aussi l'occasion pour l'US Air Force de tester ou confirmer certaines capacités en environnement de guerre simulé. C'est ainsi qu'il y a deux ans, des avions de combat F-15EX Eagle II ont été intégrés pour la première fois dans une force aérienne comprenant de nombreux avions, la validation des synergies entre les F-15EX et F-35 Lightning II, l'intégration dans la chaine de destruction d'un missile hypersonique du bombardier stratégique B-52H Stratofortress, l'essai de nouvelles communication depuis et vers l'U-2S Dragon Lady,... Cet exercice comprend également des unités étrangères, comme par exemple la présence d'un ravitailleur Phénix et de trois avions de combat Rafale de l'Armée de l'Air et de l'Espace en 2023.
Concrètement, il reste à voir depuis quand la participation de ces bombardiers stratégiques était programmée ainsi que la date où Elmendorf fut choisie entre les représentants américains et russes pour le sommet. Malheureusement, dans les deux cas, ces deux dates sont inconnues du grand public. Au vu des longues préparations pour ces grands exercices et du court délai pour l'accord d'un sommet entre les deux présidents, il est fort probable que la présence des deux Spirit sur le même lieu de la prochaine rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine est le fruit du hasard. D'ailleurs, il reste à voir si les B-2A seront utilisés ou non : ceux-ci seront-ils visibles lors de l'arrivée du Président russe ? En vol ? Ou placé sous un hangar ? À voir également le côté cognitif du président Poutine : ce dernier enchaine les mandats depuis plus de deux décennies et est réputé comme étant difficilement impressionnable.
La veille du sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine, deux bombardiers stratégiques B-2A Spirit américains ont atterri sur la base aérienne d’Elmendorf (Alaska, États-Unis). Leur présence s’explique par leur probable participation à l’exercice Arctic Edge 2025 mais peut-être également au profit de la délégation américaine lors des discussions : chaque symbole est important en diplomatie !
Le 14 août, la webcam de StreamTime Live, située sur le lac Hood (Alaska, États-Unis), à hauteur de la base des hydravions, était en train de filmer les hydravions en train d'amerrir et de déjauger. C'est alors qu'à 13h22 (heure locale), la caméra a changé d'angle pour filmer le ciel... et zoomer sur un bombardier stratégique B-2A Spirit. Celui-ci, train d'atterrissage et volets sortis, était alors en train d'atterrir sur la base aérienne d'Elmendorf. Quelques instants plus tard, un second B-2A était filmé par cette même webcam, également en train d'atterrir. Cette prise de vue, certes rare, aurait pu passer inaperçue... mais la base aérienne où ces deux avions ont atterri accueillera ce 15 août 2025 un important sommet entre Donald Trump, président des États-Unis et Vladimir Poutine, président de la Russie.
En diplomatie, chaque symbole peut devenir un avantage pour une des deux parties. Dans ce cas-ci, la présence des deux B-2A Spirit pourrait représenter un avantage pour les États-Unis. En effet, si moins d'une vingtaine de ces avions sont actuellement en service au sein de l'US Air Force, ceux-ci sont de véritable symbole de puissance. En plus de leur furtivité, ces avions ont démontré à de nombreuses occasion qu'en décollant depuis leur base aérienne de Whiteman (Missouri, États-Unis), ceux-ci ont bien souvent frappé des cibles de l'autre côté de la planète, comme par exemple le Yémen, grâce à plusieurs ravitaillements en vol. Au niveau de leurs munitions, ces avions peuvent larguer des bombes nucléaires mais aussi une large gamme de munitions conventionnelles. Ce sont d'ailleurs les seuls avions américains capables d'emporter la bombe anti-bunker GBU-57 MOP (Massive Ordnance Penetrator), récemment utilisées pour frapper les sites d'enrichissement d'uranium de Fordow et Natanz en Iran. À noter qu'Elmendorf est aussi une base qui accueille des avions de chasse F-22A Raptor, également furtifs et utilisés pour escorter les B-2A au-dessus de l'Iran.
Il est très probable que ces deux avions participent à l'exercice Northern Edge 2025. Cet exercice a lieu tous les deux ans en Alaska et se concentre sur l'accroissement de l'efficacité du combat interarmées dans tous les spectres de la guerre. C'est aussi l'occasion pour l'US Air Force de tester ou confirmer certaines capacités en environnement de guerre simulé. C'est ainsi qu'il y a deux ans, des avions de combat F-15EX Eagle II ont été intégrés pour la première fois dans une force aérienne comprenant de nombreux avions, la validation des synergies entre les F-15EX et F-35 Lightning II, l'intégration dans la chaine de destruction d'un missile hypersonique du bombardier stratégique B-52H Stratofortress, l'essai de nouvelles communication depuis et vers l'U-2S Dragon Lady,... Cet exercice comprend également des unités étrangères, comme par exemple la présence d'un ravitailleur Phénix et de trois avions de combat Rafale de l'Armée de l'Air et de l'Espace en 2023.
Concrètement, il reste à voir depuis quand la participation de ces bombardiers stratégiques était programmée ainsi que la date où Elmendorf fut choisie entre les représentants américains et russes pour le sommet. Malheureusement, dans les deux cas, ces deux dates sont inconnues du grand public. Au vu des longues préparations pour ces grands exercices et du court délai pour l'accord d'un sommet entre les deux présidents, il est fort probable que la présence des deux Spirit sur le même lieu de la prochaine rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine est le fruit du hasard. D'ailleurs, il reste à voir si les B-2A seront utilisés ou non : ceux-ci seront-ils visibles lors de l'arrivée du Président russe ? En vol ? Ou placé sous un hangar ? À voir également le côté cognitif du président Poutine : ce dernier enchaine les mandats depuis plus de deux décennies et est réputé comme étant difficilement impressionnable.
Le sommet entre Donald Trump, président des États-Unis, et Vladimir Poutine, président de la Russie, sera l’occasion d’apercevoir de nombreux avions en Alaska, y compris les fameux Il-96-300PU russes et VC-25A (Air Force One), utilisés pour transporter les deux présidents. Ces avions ne sont pas à confondre avec les postes de commandement aéroportés stratégiques utilisés en Russie et aux États-Unis.
Commentaires