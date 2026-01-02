Lockheed Martin et Tata lancent un centre de MRO en Inde pour le Super Hercules

Il y a près de 40 ans, le premier contrat majeur entre l’Inde et les Etats-Unis tournait autour de l’acquisition d’avions-cargos militaires C-130. Aujourd’hui, l’armée de l’air indienne (Indian Air Force – IAF) opère 12 appareils. Des hauts responsables de l’IAF étaient présents à la cérémonie de lancement du chantier de ce futur centre de MRO dédié au C-130J. La construction devrait être achevée d’ici la fin 2026 et le début des opérations devrait avoir lieu début 2027. Le centre proposera entre autres la modernisation de l’avionique, la révision des composants, la restauration des structures ainsi que des formations aux ingénieurs et techniciens indiens.

Déjà fournisseur d’aérostructures pour le C-130 , Tata Advanced Systems aura la charge de l’exploitation du site. Avec Lockheed Martin, Tata espère pouvoir proposer à terme un Super Hercules « Made in India », qui pourrait être sélectionné par le programme d’avions de transport moyen de l’IAF (MTA). L’IAF regarde aussi du côté du Japon avec l’avion de transport Kawasaki C-2, ou encore en France avec l’A400M. La hausse des tensions entre l’Inde et Donald Trump n’a clairement pas arrangé les affaires de Lockheed Martin. Ces derniers jours, l’Inde avait donné le feu vert pour l’acquisition de nombreux armements, de drones et de 6 Boeing 767 d’occasion reconvertis pour le ravitaillement en vol. Aucune commande issue du programme MTA cependant. L’Inde fait partie des 22 pays opérateurs de C-130J Super Hercules.