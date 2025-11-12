Crash d’un C130 de l’armée turque

L’accident a été confirmé par les autorités turques et géorgiennes. Le président turc Recep Tayip Erdogan a dans la foulée annoncé le lancement des opérations de recherche et de sauvetage en coordination avec les autorités géorgiennes et azerbaidjanaises. L’avion C130E avait décollé de l’aéroport de Ganja en Azerbaïdjan et faisait route vers l’aéroport d’Erkilet en Turquie. Mais quelques minutes après avoir passé la frontière avec la Géorgie, l’appareil a cessé d’émettre tout signal. Les dernières données de vol récoltées par FlightRadar24 montrent une chute de plus de 5000 mètres par minute. L’appareil volait alors à 7300 m d’altitude (24 000 pieds). Des images vidéo amateurs montrent l’appareil chuter verticalement, disloqué, l’empennage manifestement détaché des ailes.

On ignore les causes de l’accident qui a fait 20 victimes présumées (le bilan n’est pas définitif mais aucun survivant n’a été retrouvé). L’appareil ne survolait aucune zone de conflit armé. Son chargement se serait-il détaché faisant brusquement basculer le centre de gravité de l’appareil ? A-t-il réalisé une manœuvre brusque imprévue ? Une enquête est en cours. Le C130E était en service depuis sa livraison sa sortie d’usine Lockheed de Marietta en 1968, soit 57 ans. Auparavant piloté par la force aérienne royale saoudienne, il entre en service dans l’armée de l’air turque en 2010.