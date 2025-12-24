Callisto : un robot bientôt envoyé au Centre spatial guyanais

Le développement du très attendu démonstrateur Callisto avance dans l’ombre. Les dernières nouvelles proviennent du segment-sol, dont le Cnes est responsable. Ce sera un robot qui aura la charge de connecter au lanceur les câbles ombilicaux qui approvisionneront ses réservoirs en hydrogène liquide et en oxygène liquide. Le Cnes a confié la charge du design à la société Cybernetix, rachetée en 2012 par le groupe Technip. Depuis le 14 décembre, le robot est en cours de qualification à l’aéroport du Castellet. Ensuite, il sera transféré à Kourou.

Projet conjoint entre le Cnes, la DLR (agence spatiale allemande), et la Jaxa (agence spatiale japonaise), Callisto doit réaliser des essais de décollage et d’atterrissage vertical (VTVL), indispensable pour la récupération d’un premier étage de lanceur réutilisable. Le démonstrateur de 13 m de haut devra réaliser un bond de 20 km de haut depuis le pas de tir Diamant au CSG. Lancé en 2015, le projet accuse néanmoins de lourds retards et il reste encore de nombreuses étapes à franchir avant le vol, à commencer par l’intégration du démonstrateur et le chantier du pas de tir, dans le cadre de la rénovation de la zone de lancement Diamant. En septembre, le vol a de nouveau été décalé d’un an. Il est désormais prévu pour 2027. Un autre démonstrateur européen, Themis , doit réaliser des bonds similaires, dont l'expérience servira à l'Europe et en particulier à la filiale d'ArianeGroup Maiaspace à développer un lanceur réutilisable.