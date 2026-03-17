La crise iranienne révèle les carences des armées françaises
La crise iranienne révèle les carences des armées françaises
© Dassault Aviation, A Pecchi
Daniel Chretien
Jean-Marc Tanguy

publié le 17 mars 2026 à 10:00

1108 mots

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La crise iranienne révèle les carences des armées françaises

Face à la haute intensité iranienne, la France manque de capacités, tant dans la défense sol-air que pour la lutte anti-drones, et surtout de stocks pour tenir face au rythme imposé par Téhéran. La forte consommation de missiles Mica pose problème et le déploiement d'armements alternatifs devient urgent.

Les Rafale du 1/7 Provence positionnés sur la base aérienne 104 et les chasseurs envoyés de métropole n'ont pas chômé depuis le 28 février. A ce jour, ce sont pas moins de 24 Rafale qui se trouvent sur le théâtre du Proche et Moyen-Orient, un maximum inédit pour l’armée

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Daniel Chretien
Jean-Marc Tanguy
17/03/2026 10:00
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Défense

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Face à la haute intensité iranienne, la France manque de capacités, tant dans la défense sol-air que pour la lutte anti-drones, et surtout de stocks pour tenir face au rythme imposé par Téhéran. La forte consommation de missiles Mica pose problème et le déploiement d'armements alternatifs devient urgent.

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