L’Inde donne le feu vert pour l’achat de missiles Meteor supplémentaires

Dans un contexte de voisinage toujours tendu avec la Chine et surtout le Pakistan, l’Inde a validé l’acquisition de missiles et de roquettes pour moderniser et améliorer ses capacités de frappe à longue distance. Cela inclut les Meteor mais aussi des missiles Barak-8 mais aussi des systèmes anti-drone et des drones kamikazes. D’après The Economic Times, la commande des missiles Meteor de MBDA porterait sur un total de près de 180 M$ (153 M€). Le missile est devenu un élément indispensable de supériorité aérienne de pair avec le Rafale pour l’armée de l’air indienne (Indian Air Force – IAF).

Grosse série de commandes

Pour près de 280 M€, l’Inde a décidé d’acquérir une grande quantité de missiles à moyenne – 70 km – portée Barak-8 pour l’IAF et la Marine. Les missiles sont développés conjointement avec Israël. Le but est notamment de refaire du stock car ces missiles ont servi pour contrer les attaques en mai dernier par le Pakistan de drones et de missiles provenant respectivement de Turquie et de Chine.

L’Inde a également donné son feu vert pour poursuivre les travaux d’extension de la portée du missile air-air Astra Mk2 développé en Inde. Le département de recherche de la défense indienne travaille à étendre la portée de 100 à 200 km. Une nouvelle version (Mk3) sera capable d’atteindre 350 km). Même feu vert pour continuer d’étendre la portée des roquettes indiennes Pinaka. Ce dimanche 28 décembre, l’Inde avait réussi un test de portée pour augmenter la portée de 75 à 120 km, puis ultérieurement à 300 km.

Drones en masse

La défense indienne va également acheter deux drones de combat MQ-9B Predator de General Atomics. Ils rejoindront les deux autres drones précédemment commandés pour des missions de surveillance maritime. Plusieurs autres drones MQ-9B armés avaient été commandés en octobre dernier lors d’un accord avec les Etats-Unis. La défense a également donné son feu vert à l’acquisition de 850 drones kamikazes ou munitions rôdeuses, qui seront fabriqués en Inde.

L’IAF va aussi recevoir six Boeing 767 d’occasion reconvertis en tankers pour augmenter les capacités de ravitaillement aérien des chasseurs et ainsi étendre leur rayon d’action.