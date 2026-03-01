Attaque de drones iraniens sur une base accueillant les forces navales françaises

Une attaque de drones iraniens contre une base navale d'Abou Dhabi accueillant des forces françaises a provoqué un incendie sans faire de victime, a indiqué ce dimanche le ministère émirati de la Défense. Cette attaque s’inscrit dans le cadre des ripostes menées par Téhéran à la suite de l’attaque israélo-américaine sur l’Iran, et la mort de l’ayatollah Ali Khamenei samedi, et qui touchent de nombreux pays du Golfe pour la deuxième journée consécutive. Les pays accueillant des intérêts militaires américains sont notamment visés. Ces attaques sont essentiellement le fait de missiles et de drones.

« Des équipes spécialisées sont intervenues aujourd'hui à la suite d'un incident résultant d'une attaque de deux drones iraniens contre un entrepôt de la base navale d'Al Salam, à Abou Dhabi », a déclaré le ministère émirien. « L'attaque a provoqué un incendie dans deux conteneurs de matériel divers, mais il n'y a pas eu de victimes », a-t-il précisé. Ce serait notamment la partie occupée par les forces françaises, présentes à l'invitation des Emirats arabes unis, qui aurait été touchée. L'armée française s'est refusée à commenter dimanche les informations faisant état de cette frappe, selon l'AFP.

La région en proie aux attaques

En parallèle, La France, par la voix de son ministre des Affaires étrangères Jean-Nöel Barrot, dénonce les « attaques massives et injustifiables » menées par l'Iran contre les pays du Golfe et la Jordanie. « Les pays du Moyen-Orient sont ciblés par des attaques massives et injustifiées de l'Iran. Arabie saoudite, Émirats Arabes Unis, Qatar, Bahreïn, Koweït, Oman, Jordanie sont entraînés dans une guerre qu'ils n'ont pas choisie », a posté le ministre sur X.

Les représailles iraniennes visent aussi les intérêts américains, avec le tir de missiles vers le porte-avions Abraham Lincoln. Ceux-ci n'ont pas touché le navire, a affirmé dimanche le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom), démentant ainsi les affirmations des Gardiens de la Révolution iraniens selon lesquels quatre missiles l'avaient atteint. En revanche, le Centcom a confirmé la mort de trois soldats américains, tandis que cinq autres ont été grièvement blessés dans le cadre de l'opération contre l'Iran.