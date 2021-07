L'Inde a testé des lance-roquettes améliorés

Contrer une attaque par voie maritime

C’est sur la base d’entraînement de Chandipur, située au large du Golfe du Bengale, que l’Inde vient de tester une version améliorée du camion lance-roquettes « Pinaka ». Le test aurait été réussi, selon la presse indienne. 25 roquettes de calibre 122mm auraient été lancées contre les cibles, et tous les objectifs auraient été atteints. Le lieu du test (une plage) indique que « l’adversaire » « attaquait » l’Inde par la voie maritime. La presse indienne sous-entend que la roquette testée était la version améliorée du Pinaka « Mk-I », et non pas le « Mk-II ».

Remplacer le BM-21 "Grad"

Développé par le « Armament Research & Development Establishment » (ARDE) et le « High Energy Materials Research Laboratory » indien, le « Pinaka » a été conçu pour remplacer le BM-21 « Grad » soviétique. Il est en service dans l’armée indienne depuis 2000 et est composé de véhicules pour le transport et le lancement, et d’un équipage de cinq personnes. La portée de tirs de la version originelle était de 40km. La version améliorée- testée à Chandipur – peut détruire, selon le ministère indien de la défense, des cibles situées à plus de 45 km, voire jusqu’à 60. Elle a déjà été testée en novembre dernier, à Chandipur.

Face à la Chine et au Pakistan

Selon certaines sources, la « version améliorée » du MkI a été développée sur demande des forces armées indiennes pour faire face au déploiement par la Chine de régiments de missiles dans la région de Aksai Chin, capturée par la Chine l’année dernière ; mais elle remplacera également la version initiale du « Pinaka » en service dans les régiments de l’armée indienne situés le long de la frontière avec le Pakistan et la Chine. Le « Pinaka » avait été « testé » lors du conflit de Kargil dans la zone du Cachemire, en 1999. En 2017, la presse indienne mentionnait également un projet gouvernemental de doter le Pinaka d’ogives nucléaires.