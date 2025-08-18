L'Ukraine dévoile son nouveau missile de croisière Flamingo : 3000 kilomètres de portée, sol-sol,...
© AFP (Efrem Lukatsky)
Gaétan Powis
Gaétan Powis

publié le 18 août 2025 à 06:30

Une récente image permet de confirmer que l’Ukraine a développé et lancé la production en série d’un nouveau missile de croisière très longue portée. Baptisé Flamingo, il doit permettre aux Forces armées ukrainiennes de détenir une capacité de frappe sol-sol dans la profondeur : la portée du missile est de 3000 kilomètres.

Missile de croisière Flamingo

Le 17 août en fin de journée, Efrem Lukatsky, journaliste pour l'AFP, publiait sur son compte Facebook (Efrem Lukatsky) une image d'un nouveau missile de croisière ukrainien. Celle-ci montre deux missiles Flamingo (en français, Flamant), montés chacun sur une remorque à double essieux et équipée d’une rampe de lancement sur laquelle repose le Flamingo. Il est fort probable que le premier missile (avant-plan) a vu ses ailes fixées pour la photo alors que le second Flamingo est en configuration de transport (sans les ailes fixées).

Quelles informations techniques ?

L’image montre un missile de croisière assez long (au vu de la longueur de la remorque à double essieux), propulsé par un réacteur situé sur sa partie arrière et vers le haut et enfin, un empennage en X.

Au niveau du lancement, le Flamingo est photographié sur sa rampe de lancement. Celle-ci est très certainement raccourcie pour le transport mais doit être allongée pour le lancement. D'ailleurs, la forme en U de la rampe (partie peinte en brun) n'est pas anodine : elle doit permettre à un booster de faire décoller le missile et lui permettre d'acquérir une certaine vitesse. Rapidement après, le réacteur du Flamingo prend le relais alors que le booster se détache du missile.

Aucune information officielle n'a pour l'instant été publiée. Efrem Lukatsky précise uniquement dans sa publication que l'image est très récente, avec une prise de vue le 14 août dernier dans un site de production de l'entreprise ukrainienne Fire Point, que le missile est produit en série et enfin, qu'il disposerait d'une portée de 3 000 kilomètres.

Avec une portée de 3 000 km, un missile Flamingo tiré depuis Kiev peut atteindre de nombreux objectifs militaires au coeur même de la Russie. © Air&Cosmos, Google Earth
Ressemblance frappante avec le FP-5

Le Flamingo ukrainien ressemble très fortement au missile FP-5 du groupe Milanion (Royaume-Uni). Ce dernier dispose de la même configuration au niveau de la motorisation, des ailes, de la rampe,... S’il s’agit de deux entreprises différentes et de fait, de deux missiles différents, les données publiques du FP-5 permettent d’avoir une idée des capacités du Flamingo :

Envergure : 6 mètres

Vitesse de croisière / maximale : 850-900 km/h / 950 km/h

Portée : 3 000 kilomètres

Altitude de vol : plus de 5 kilomètres

Charge maximale : 1 tonne

Masse maximale au décollage : 6 tonnes

Guidage : INS et GNSS GPS avec une capacité de résistance au brouillage

Mise en batterie : 20 à 40 minutes

Tout comme le Flamingo, le FP-5 ne donne pas un ordre de précision de la frappe, l'emport d'éventuels leurres, le type de charge emportée (explosif uniquement ou capacité anti-bunker ?),...

Données techniques du missile de croisière sol-sol FP-5 de Milanion. © Milanion Group
Une question de timing

La publication de cette image n'est pas un hasard : elle intervient 24 heures avant le départ de Volodymir Zelensky pour Washington D.C. (États-Unis). Il doit notamment y rencontrer Donald Trump, président des États-Unis. Dès lors, l'image de ces deux Flamingo permet au Président ukrainien d'avoir un argument de plus lors de la négociation : les Forces armées ukrainiennes disposent désormais d'une capacité "made in Ukraine" capable de frapper des objectifs militaires bien au-delà de Moscou.

Mais beaucoup de questions restent encore sans réponses : quelles données techniques ou à minima, ressemblances aux capacités du FP-5 ? Quelles capacités à pouvoir échapper aux défenses antimissiles russes ? Transport de leurres ? Quelle précision ?...

