Le plan de la défense japonaise pour se constituer une nouvelle flotte de satellites d’observation
Le plan de la défense japonaise pour se constituer une nouvelle flotte de satellites d’observation
© iQPS
Daniel Chretien
Daniel Chrétien

publié le 29 décembre 2025 à 15:50

857 mots

whattsap linkedin twitter facebook

Le plan de la défense japonaise pour se constituer une nouvelle flotte de satellites d’observation

Le gouvernement japonais a sélectionné un pôle d’industriels du spatial pour disposer d’un grand nombre de satellites d’observations de la Terre, au service de la sécurité nationale. Le Japon suit donc la grande tendance mondiale de 2025 en se constituant sa propre flotte pour la défense.

L’annonce de la sélection des industriels a été faite le 24 décembre. Mitsubishi Electric (MELCO) va créer une coentreprise avec le groupe Mitsui et l’opérateur de satellites de télécommunications en orbite géostationnaire Sky Perfect JSAT pour répondre aux demandes d’images du ministère japonais de la Défense.

Centrale d’achat d’images

Réservé aux abonnés

La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !

Je m’abonne

Déjà abonné ? Je me connecte

Lire aussi
Vol habité : The Exploration Company commande à Redwire un système d’amarrage
Espace

Vol habité : The Exploration Company commande à Redwire un système d’amarrage

Dans le cadre du développement de son véhicule cargo Nyx, The Exploration Company a commandé un système d’amarrage conforme aux standards internationaux (IBDM – International Berthing and Docking Mech ...

Cloud : Airbus cherche une solution souveraine
Industrie

Cloud : Airbus cherche une solution souveraine

En pleine crise atlantique autour de la souveraineté numérique européenne, Airbus souhaite déménager ses données dans un cloud souverain.

Les volcans de Tharsis dévoilés par la sonde Mars Express
Espace

Les volcans de Tharsis dévoilés par la sonde Mars Express

Chaque fin de semaine, une image qui a fait l’actualité ou retenu notre attention. Le 21 décembre, un superbe cliché de la planète Mars, réalisé en juin dernier par la sonde européenne Mars Express et ...

Daniel Chretien
Daniel Chrétien
29/12/2025 15:50
857 mots

Défense

Le plan de la défense japonaise pour se constituer une nouvelle flotte de satellites d’observation

Le gouvernement japonais a sélectionné un pôle d’industriels du spatial pour disposer d’un grand nombre de satellites d’observations de la Terre, au service de la sécurité nationale. Le Japon suit donc la grande tendance mondiale de 2025 en se constituant sa propre flotte pour la défense.

Le plan de la défense japonaise pour se constituer une nouvelle flotte de satellites d’observation
Le plan de la défense japonaise pour se constituer une nouvelle flotte de satellites d’observation

L’annonce de la sélection des industriels a été faite le 24 décembre. Mitsubishi Electric (MELCO) va créer une coentreprise avec le groupe Mitsui et l’opérateur de satellites de télécommunications en orbite géostationnaire Sky Perfect JSAT pour répondre aux demandes d’images du ministère japonais de la Défense.

Centrale d’achat d’images pour la défense

Le financement passera via la plateforme « Private

Réservé aux abonnés

La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !

Je m’abonne

Déjà abonné ? Je me connecte

Lire aussi

Vol habité : The Exploration Company commande à Redwire un système d’amarrage
Espace

Vol habité : The Exploration Company commande à Redwire un système d’amarrage
Cloud : Airbus cherche une solution souveraine
Industrie

Cloud : Airbus cherche une solution souveraine
Les volcans de Tharsis dévoilés par la sonde Mars Express
Espace

Les volcans de Tharsis dévoilés par la sonde Mars Express