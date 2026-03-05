Airbus : feu vert pour augmenter les capacités du drone Capa-X

Filale d’Airbus Helicopters, Survey Copter a 48 mois pour étudier et développer un aéronef hybride sans pilote multi-missions (M2UAS) pour l’Europe. Tel est le contrat avec l’Agence européenne de défense (AED) qui s’inscrit dans une série de projets pour un budget global de 1.1 M€. Pour cela, Survey Copter va reposer ses efforts sur le drone Capa-X , un drone multi-mission, et juste renforcer et étendre ses capacités plutôt que de partir d’une feuille blanche.

Pesant 120 kg, Capa-X a une capacité d’emport de 20 kg de charge utile, une autonomie de 10 heures et une portée de liaison de données de 100 km. Il est multimission par son design modulaire qui permet diverses configurations selon les besoins des opérateurs, qu’ils soient civils ou militaires. Lors d’une première phase de 12 mois, les équipes vont analyser les besoins opérationnels militaires actuels et futurs et évaluer les défis technologiques avant d’imaginer les solutions correspondantes.

Le projet M2UAS a pour objectif de définir les nouvelles architectures de drones aptes à effectuer une large diversité de missions : ISR (surveillance, reconnaissance, renseignement), guerre électronique, attaque, ravitaillement automatisé, etc.).