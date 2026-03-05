La France entre de plein fouet dans les conséquences de la guerre en Iran

Réservé aux abonnés
Les premiers vols d’évacuation ont commencé aux Émirats Arabes Unis, mais Paris privilégie le transport aérien civil pour ses 240 000 ressortissants sur place. En outre, la ministre déléguée Alice Rufo a officiellement nié que la France a accueilli des moyens aériens américains offensifs dans ses bases au proche et Moyen-Orient (PMO), en reconnaissant un accueil limité en France pour des ravitailleurs en vol liés à des missions défensives.
Un premier A400M est revenu ce 5 mars sur la base aérienne 123 avec des ressortissants dans sa soute. L'armée de l'air et de l'espace, en coordination avec le quai d'Orsay, a pris en compte des ressortissants prioritaires pour diverses raisons (santé notamment) mais à ce stade, le ministère des
Un premier A400M est revenu ce 5 mars sur la base aérienne 123 avec des ressortissants dans sa soute. L'armée de l'air et de l'espace, en coordination avec le quai d'Orsay, a pris en compte des ressortissants prioritaires pour diverses raisons (santé notamment) mais à ce stade, le ministère des armées n'a pas enclenché d'opération d'évacuation de ressortissants à proprement
