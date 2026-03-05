Troisième échec pour la fusée Space One de Kairos

Dans la nuit du 4 au 5 mars, après plusieurs reports depuis fin février, la start-up japonaise Kairos a retenté un nouveau vol de sa fusée Space One , premier micro-lanceur privé du pays, depuis le site de Kii au nord du Japon. Capable d’emporter jusqu’à 250 kg de charge utile en orbite basse, le micro-lanceur emportait 5 petits satellites à l’occasion de son premier vol commercial. Mais la Space One semble avoir perdu le contrôle au bout de 70 secondes d’ascension quand une explosion semble avoir fait perdre plusieurs morceaux du premier étage à propulsion solide. Dans un bref communiqué, Kairos précise avoir activé le système de sauvegarde (d’autodestruction – FTS) du lanceur, sans indiquer les raisons de l’échec.

Un coup dur

Tenté le 13 mars 2024, lors du vol inaugural, le FTS avait été activé quelques secondes après le décollage à cause d’une mauvaise estimation de consommation de carburant faisant décoller le lanceur trop lentement. Le second vol de qualification en décembre 2024, qui emportait quelques charges utiles expérimentales, était aussi un échec à la suite d’une anomalie dans le système de contrôle de direction de la tuyère après 80 secondes de vol. Ce troisième échec consécutif de Space One est un coup dur pour Kairos, qui compte notamment sur Canon et IHI Aerospace comme investisseurs. En consortium avec la société SpaceBD, Kairos avait toutefois signé un contrat ferme avec le ministère japonais de la défense pour déployer un satellite d’observation de la Terre.