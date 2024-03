Le premier mini-lanceur privé japonais explose après 5 secondes de vol

L’art est difficile

Il est rare de voir de nouveaux micro ou mini-lanceurs privés réussir leur premier vol orbital.

Ainsi, au cours des trois dernières années, pas moins de sept vols inauguraux se sont soldés par des échecs, parfois cuisants : Firefly Alpha de la startup Firefly Aerospace aux Etats-Unis (le 3 septembre 2021), Zhuque 2 de la startup LandSpace en Chine (le 14 décembre 2022), RS1 de la startup ABL Space Systems aux Etats-Unis (le 10 janvier 2023) et Terran 1 de la startup Relativity Space aux Etats-Unis (le 23 mars 2023).

Le petit lanceur japonais Kairos n’a malheureusement pas échappé à cette douloureuse série.

Vingt lancements par an d’ici 2030

Kairos est lanceur léger développé par la société Space One, créée en 2018 à Tokyo par un consortium d'entreprises et de banques japonaises.

Space One veut offrir des « services de messagerie spatiale » à des clients nationaux et internationaux, et affiche l’objectif de réaliser vingt missions par an d'ici la fin de la décennie.

La startup se positionne ainsi en concurrent de la société américano-néo-zélandaise Rocket Lab, et son microlanceur Electron.

Une base privée dédiée

Kairos est un lanceur léger de 18 mètres de haut et d’une masse au décollage de 23 tonnes

Il est capable de placer 250 kg sur orbite basse et 500 kg sur orbite héliosynchrone.

C’est un système développé pour être rapidement mis en œuvre depuis un spatioport dédié, Kii.

Ce dernier a été aménagé dans le sud de Honshu, la principale île japonaise, face à l'océan Pacifique.

Il s'agit de la première base de lancement japonaise réalisée sur fonds privés.

Une charge utile pour le renseignement

Pour son vol inaugural, Kairos embarquait un petit satellite de renseignement expérimental pour le compte du CSICE (Cabinet Intelligence and Research Office), le Bureau de recherche de renseignement du Cabinet du Premier ministre du Japon : CSICE Quick Response Satellite (Satellite de réponse rapide du CSICE).

La masse du satellite de reconnaissance optique était d’environ 100 kilogrammes.

Décollage avec une forte incidence

Le vol inaugural de Kairos avait été retardé à plusieurs reprises, le dernier report ayant eu lieu le 9 mars, après qu'un navire a été repéré dans la zone d’exclusion.

Le lancement est finalement intervenu le 13 mars à 2 h 01 UTC.

Mais le lanceur a explosé après environ 5 secondes de vol.

Il s’était envolé avec une forte incidence qui a certainement amené l’opérateur sauvegarde à envoyer l’ordre de neutralisation.

Aucun dommage sérieux n'a été constaté sur les installations de lancement.

C’était la quarante-huitième tentative de lancement orbital de l’année, la seconde au Japon (après le premier vol réussi du lanceur lourd H3 de l’Agence spatiale japonaise) et le premier échec depuis l’essai en vol IFT2 du mégalanceur Starship de SpaceX, le 18 novembre dernier ; le prochain est prévu demain, jeudi 14 mars…