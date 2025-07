Horizon Aircraft et ZeroAvia vont explorer la propulsion ADAVe à hydrogène

Partenariat de développement

ZeroAvia et Horizon Aircraft, développeur de l'un des premiers aéronefs hybrides ADAVe (Aéronef à décollage et atterrissage verticaux électriques) ont annoncé aujourd'hui leur intention de collaborer au développement du transport aérien régional ADAV à hydrogène-électrique. Les deux entreprises coopéreront pour étudier le groupe motopropulseur hydrogène-électrique ZA600 de ZeroAvia pour l'ADAVe Cavorite X7 de Horizon Aircraft.

14 soufflantes carénées de sustentation recouvrables

La conception unique du Cavorite X7, avec ses soufflantes intégrés dans les ailes, comprend 14 rotors carénés de sustentation qui fournissent la poussée nécessaire au décollage vertical, avec des panneaux coulissants qui masquent les rotors lorsque l'avion passe du vol stationnaire au vol en palier. Pour atterrir, il peut utiliser une piste normale, ou les soufflantes peuvent être découvertes pour atterrir sur un héliport ou une zone de la taille d'un court de tennis.

Essais en vol d'un prototype à grande échelle

Horizon Aircraft a déjà effectué des essais en vol d'un prototype à grande échelle, notamment en démontrant les modes de vol stationnaire et la transition vers le vol à voilure fixe. La société a reçu le soutien du ministère américain de la Défense et les autorisations nécessaires pour effectuer des essais en vol de la part de l'autorité de régulation canadienne. Outre l'étude de l'intégration du groupe motopropulseur de ZeroAvia, ce partenariat permettra d'accélérer la recherche sur les infrastructures et les directives de certification nécessaires pour ouvrir la voie à des émissions zéro pour Horizon Aircraft.