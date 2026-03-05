Take Off, la poursuite du développement de l'Open Fan

Take off, la suite du développement de l'Open Fan

Un Open Fan, ou du moins son démonstrateur technologique. C'est ce que le projet Take Off (Technology and Knowledge for European Open Fan Flight), financé dans le cadre du programme de recherche et d’innovation Clean Aviation de l’Union européenne, contient et il vient d'être officiellement lancé, avec pour ambition de concrétiser la mise en vol du premier moteur de ce type, d'ici la fin de la décennie. Leader du consortium, Safran Aircraft Engines coordonnera les travaux de développement menés par vingt-cinq partenaires, avec notamment des leaders industriels de premier plan tels qu’Airbus, Avio Aero et GKN Aerospace, ainsi que plusieurs universités et centres de recherche.

Avec l'incorporation des acquis d'Ofelia

Take off bénéficie d’un financement de 100 millions d’euros attribué par le partenariat public-privé Clean Aviation pour préparer la première démonstration en vol d’une architecture moteur de type Open Fan. Take off va hériter du retour d'expérience et des acquis du projet OFELIA (Open Fan for Environmental Low Impact of Aviation) de Clean Aviation - lequel a permis de démontrer les avantages d'une architecture Open Fan en poussant le programme jusqu'à TRL5 et qui réunissait par ailleurs les mêmes partenaires-. Le but reste similaire et constitue même la suite d'Ofelia, puisque Take off vise à accélérer les avancées technologiques de l’architecture Open Fan, lancée en 2021 dans le cadre du programme de démonstration technologique CFM RISE. L’objectif est toujours d’améliorer de 20 % le rendement énergétique de la prochaine génération de moteurs, à partir du milieu de la prochaine décennie. "Légère" différence toutefois, puisque Take off vise à passer de la théorie à la pratique, ou plutôt du dessin aux essais en vol.

Vers la démonstration en vol

Ainsi, le projet Take off devrait couvrir toutes les étapes, de l’assemblage du démonstrateur, à son intégration sur avion et de l’obtention du permis de vol jusqu’à l’analyse approfondie des essais en vol. Ces travaux seront menés en synergie avec les résultats du projet Companion (Common Platform and Advanced Instrumentation Readiness for Ultra Efficient Propulsion) piloté par Airbus. Take Off fera l'objet d'une démonstration en vol sur un A380 et poursuivra l’objectif d’atteindre un niveau de maturité technologique avancé, proche d’une configuration de pré-développement. Aligné avec la feuille de route de Clean Aviation, sous le pilier SMR (Short-Medium Range, autrement dit à destination des court et moyen courriers), Take off devrait également permettre de fournir des éléments de preuve décisifs en matière de propulsion, basés sur les essais en vol, afin d’orienter la conception des systèmes et de réduire les risques liés aux investissements industriels.