Il y a un an, Root et Lolo disparaissaient en vol : nombeux hommages en France et sur internet

Base aérienne 113 de Saint-Dizier Le 14 août 2024, un avion de combat Rafale B (biplace) et un avion de combat Rafale C (monoplace) de l'Armée de l'Air et de l'Espace entraient en collision en plein vol au-dessus de la Meurthe-et-Moselle. Malheureusement, les commandant Sébastien Mabire "Root" et capitaine Matthis Laurens "Lolo" sont décédés à bord de leur Rafale B. Pour rappel, le pilote du Rafale C avait pu s'éjecter et ne fut que légèrement blessé. Une cérémonie d'honneurs funèbres avait été organisée l'an dernier en hommage aux deux pilotes décédés. Un an plus tard, une cérémonie avait été organisée sur la base aérienne 113 Saint-Dizier-Robinson (Haute-Marne). C'est sur cette base qu'étaient basés les deux pilotes : le premier était instructeur au sein de l'Escadron de Transformation Rafale 3/4 Aquitaine alors que le second venait justement effectuer son instruction sur le Rafale. Ils accumulaient respectivement 2 000 heures et 800 heures de vol. Une plaque commémorative a notamment été dévoilée.

Missing Man sur la BA 104 Ce fut aussi le cas sur la base aérienne 104 d'Al Dhafra (Émirats arabes unis), avec une formation Missing Man (en français, formation du disparu) de trois Rafale. Cette formation a vu trois avions de combat Rafale survoler la base. Une fois au-dessus du détachement présent pour la cérémonie, l'avion en pointe de la formation est brusquement monté en altitude, laissant les deux autres avions "seuls". Cette formation est souvent effectuée à l'occasion d'un hommage à un pilote, navigateur officier systèmes d'armes,... décédé : le trou laissé par l'avion monté en altitude signifie qu'il manque désormais un pilote dans la formation.

Double mention par le Rafale Solo Display Le Rafale Solo Display, un des ambassadeurs de l'Armée de l'Air et de l'Espace, a également rendu un double hommage, comme montré sur son compte Facebook ( Rafale Solo Display ). Alors en vol, le pilote a fait un selfie avec une feuille blanche affichant :"ROOT et LOLO à jamais avec nous. À la Chasse...". En plus de cela, le Rafale utilisé pour la démonstration aérienne du Rafale Solo Display avait vu l'inscription "à Root et Lolo" sur l'avant de l'appareil, entre le radar et le cockpit, juste au-dessus du marquage "Rafale Solo Display VIII".

Et bien d'autres encore Et c'est sans compter les nombreux autres hommages sur le web de comptes officiels, officieux ou encore simplement privés. C'est encore plus le cas pour le monde de la Chasse, et tout particulièrement pour les pilotes de Rafale, ceux-ci étant tous passés par l'Escadron de Transformation Rafale 3/4 Aquitaine. Un pilote ne meurt jamais, il s'envole juste et ne revient pas. Antoine de Saint-Exupéry

#InMemoriam ⎥Il y a 1 an, le commandant Sébastien Mabire et le capitaine Matthis Laurens perdaient la vie à bord de leur Rafale. En leur mémoire, une cérémonie était organisée ce matin sur la BA113 de Saint-Dizier. Pensées solennelles pour leurs familles et leurs frères d’armes. pic.twitter.com/z29ZOECXeZ — Armée de l'Air et de l'Espace (@Armee_de_lair) August 14, 2025