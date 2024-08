Cérémonie d'honneurs funèbres militaires en hommage au capitaine Sébastien Mabire et au lieutenant Matthis Laurens

Peu avant 12h ce 22 août, Sébastien Lecornu, ministre des Armées, a présidé une cérémonie d'honneurs funèbres militaires afin de rendre hommage au capitaine Sébastien Mabire "Root" et au lieutenant Matthis Laurens "Lolo". Les deux aviateurs français sont décédés le 14 août lors d'une mission d'entrainement. Celle-ci avait vu leur Rafale B et un Rafale C, appartenant à l'escadron de transformation 3/4 Aquitaine effectuer un ravitaillement en vol depuis un ravitailleur A330 MRTT Phénix et une simulation de combat en vol. Pour une raison qui n'est pas encore expliquée, les deux avions sont entrés en collision au-dessus de la Meurthe-et-Moselle et malheureusement, seul le pilote du Rafale C, éjecté et légèrement blessé, a survécu à cette collision.

La cérémonie (à huis clos) a été organisée sur la base aérienne de Mont-de-Marsan (Landes, France), en présence de nombreuses autorités civiles et militaires et retransmise en direct sur la chaine Youtube du ministère des Armées ( @armees_gouv ).