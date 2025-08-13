Patriot endommagé en Ukraine : les industriels annoncent le radar irréparable, la Luftwaffe le répare et est à nouveau en Ukraine

Un miracle d’ingénierie allemand

Le 6 août dernier, le journal allemand Frankfurter Allgemeine publiait l'interview du major général Keller, actuel commandant adjoint à l'Assistance et Formation de l'OTAN en matière de Sécurité pour l'Ukraine (AFOMSU, NSATU en anglais). Dans cette interview, l'officier allemand a annoncé qu'il y a plusieurs mois, un radar d'une batterie antiaérienne MIM-104 Patriot fut endommagé sérieusement. Ce dernier a alors été renvoyé en Allemagne pour voir s'il était possible de le réparer. Cependant, après inspection, les industriels ont annoncé que le radar était irréparable.

L'histoire aurait pu s'arrêter là mais le major général Keller explique qu'il ne fallait pas oublier la Luftwaffe (Armée de l'air allemande). Celle-ci dispose de plusieurs batteries de Patriot et de fait, de nombreux experts dans les différents systèmes composant une batterie de Patriot, en ce compris le radar. C'est ainsi qu'une équipe d'experts et de mécaniciens ont mis la main sur le radar "irréparable"... pour finalement le réparer ! La Luftwaffe n'y a pas été de main morte, l'équipe en question ayant travaillé durant 16 heures par jour, du lundi au samedi compris !

Le major général Keller a ensuite annoncé que le radar avait été à nouveau envoyé en Ukraine et qu'il était totalement opérationnel, ce dernier ayant déjà été utilisé afin d'intercepter une cible russe. Pour rappel, le système antiaérien Patriot est le système antiaérien le plus évolué en Ukraine : le PAC-2 permet des interceptions longue portée, comme un avion de guet aérien et de commandement A-50 Mainstay, et le PAC-3 CRI pour intercepter des missiles balistiques de courte et moyenne portée lors de leur phase de vol terminale. Ainsi, la réparation de ce radar était hautement stratégique pour les Forces armées ukrainiennes : sans ce radar, la batterie est totalement aveugle !