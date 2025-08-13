Patriot endommagé en Ukraine : les industriels annoncent le radar irréparable, la Luftwaffe le répare et est à nouveau en Ukraine

Un radar d’une batterie Patriot ukrainienne fut sérieusement endommagé par les Forces armées russes. Le radar en question avait alors été transféré en Allemagne, où les industriels annoncèrent qu’il était irréparable... mais c’était sans compter sur les experts de la Luftwaffe, qui ont réussi à réparer le radar en question. Renvoyé en Ukraine, il a déjà été utilisé dans une interception aérienne.
Le 6 août dernier, le journal allemand Frankfurter Allgemeine publiait l'interview du major général Keller, actuel commandant adjoint à l'Assistance et Formation de l'OTAN en matière de Sécurité pour l'Ukraine (AFOMSU, NSATU en anglais). Dans cette interview, l'officier allemand a annoncé qu'il y a plusieurs mois, un radar d'une batterie antiaérienne MIM-104 Patriot fut endommagé sérieusement. Ce dernier a alors été renvoyé en Allemagne pour voir s'il était possible de le réparer. Cependant, après inspection, les industriels ont annoncé que le radar était irréparable.
L'histoire aurait pu s'arrêter là mais le major général Keller explique qu'il ne fallait pas oublier la Luftwaffe (Armée de l'air allemande). Celle-ci dispose de plusieurs batteries de Patriot et de fait, de nombreux experts dans les différents systèmes composant une batterie de Patriot, en ce compris le radar. C'est ainsi qu'une équipe d'experts et de mécaniciens ont mis la main sur le radar "irréparable"... pour finalement le réparer ! La Luftwaffe n'y a pas été de main morte, l'équipe en question ayant travaillé durant 16 heures par jour, du lundi au samedi compris !
Le major général Keller a ensuite annoncé que le radar avait été à nouveau envoyé en Ukraine et qu'il était totalement opérationnel, ce dernier ayant déjà été utilisé afin d'intercepter une cible russe. Pour rappel, le système antiaérien Patriot est le système antiaérien le plus évolué en Ukraine : le PAC-2 permet des interceptions longue portée, comme un avion de guet aérien et de commandement A-50 Mainstay, et le PAC-3 CRI pour intercepter des missiles balistiques de courte et moyenne portée lors de leur phase de vol terminale. Ainsi, la réparation de ce radar était hautement stratégique pour les Forces armées ukrainiennes : sans ce radar, la batterie est totalement aveugle !
Si l'Allemagne est souvent critiquée pour ne livrer des missiles de croisière Taurus à l'Ukraine, elle est en réalité le pays européen ayant le plus contribué aux livraisons de matériels militaires envoyés en Ukraine. Pour n'en citer que quelque uns :
Cette participation directe est aussi à mettre en parallèle une initiative d'aide indirecte, dénommée Ringtausch. Comme expliqué dans cet article, elle a permis à plusieurs pays européens de livrer des matériels militaires lourds en échange de nouveaux matériels modernes produits en Allemagne mais avec des réductions, avantages,...
