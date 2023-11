Tour de passe-passe : comment la Suisse va aider à livrer du matériel militaire à l'Ukraine tout en restant neutre ?

Avant de livrer des chars de combat Leopard 1A5 et Leopard 2A6 à l'Ukraine, l'Allemagne avait soutenu matériellement d'autres pays via son programme Ringtauschg (en français, programme d'échange circulaire). Ce programme permet l'exportation de véhicules militaires, en ce compris des chars de combat, stockés en Allemagne. Ceux-ci sont soit remis à neuf avant exportation, soit ceux-ci sortent directement des usines allemandes. Ils sont alors livrés à des pays ayant eux-même livrés des véhicules aux Forces armées ukrainiennes. Ces pays sont alors gagnants car ils se débarrassent, la plupart du temps, de véhicules plus vieux que les véhicules livrés par l'Allemagne, le tout, en aidant les Forces armées ukrainiennes.

Le 22 novembre 2023, le Conseil fédéral a approuvé l'exportation de 25 chars de combat Panzer 87 (Pz 87, équivalent Leopard 2A4) en Allemagne, et plus précisément, auprès de la société allemande Krauss-Maffei Wegmann (KMW). L'entreprise aura la main libre pour les remettre à niveau ou encore les vendre. Cette dernière option a toutefois une condition : les 25 chars ne pourront être exportés en dehors de l'OTAN ou de l'Union européenne sous aucun prétexte :

Quid des 25 Pz 87 ?

Dès lors, deux possibilités sont envisageables dans le cadre du programme Ringtauschg. La plus simple et la plus rapide est une remise à niveau et un entretien des Pz 87 "ex-suisses" avant de les livrer auprès d'un pays qui livrera lui-même d'autres matériels à l'Ukraine. Dans cette même optique, il est aussi possible d'envisager une modernisation de ces 25 Pz 87 : étant de base la variante du Leopard 2A4, KMW peut moderniser ces engins à des standards plus récents (soit les Leopard 2A5 jusqu'au très moderne Leopard 2A7+ [image ci-dessous]). À noter que cette possibilité est envisageable car KMW est totalement compétente dans ce domaine, l'entreprise allemande étant responsable de la production des chars de combat Leopard, toutes variantes de base confondues !

Pour terminer, il faut tout de même noter que ce tour de passe-passe ne compromet en rien la neutralité de la Suisse. À ce propos, elle met un point d'honneur à rester ferme sur sa politique de neutralité internationale. Si les entreprises militaires ou les Forces armées helvétiques ne peuvent effectuer de transactions, livraisons de matériels,... avec l'Ukraine, il faut aussi rappeler que la Suisse a livré du matériel et des aides humanitaires en Ukraine.