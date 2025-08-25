La France dévoile sa stratégie Très Haute Altitude

Réservé aux abonnés
Depuis plusieurs années, des menaces d’un type nouveau sont apparues. On se rappelle de l’affaire du ballon chinois qui, en février 2023, avait été détecté au-dessus des Etats-Unis. Les missiles balistiques équipés de corps de rentrée manœuvrants (MaRV), les missiles hypersoniques ou les planeurs hypersoniques sont autant
Le ministre des Armées a dévoilé le 17 juin la stratégie « Très haute altitude » (THA), qui concerne la détection et l’identification – voire l’interception ou la destruction – des objets manœuvrant dans une zone encore mal contrôlée aujourd’hui.
Depuis plusieurs années, des menaces d’un type nouveau sont apparues. On se rappelle de l’affaire du ballon chinois qui, en février 2023, avait été détecté au-dessus des Etats-Unis. Les missiles balistiques équipés de corps de rentrée manœuvrants (MaRV), les missiles hypersoniques ou les planeurs hypersoniques sont autant de menaces qui se sont amplifiées après la fin de
