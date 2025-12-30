CALC commande 30 Airbus A320neo

Le loueur chinois avait passé sa première commande chez Airbus en 2012. Désormais, avec ce cinquième contrat, CALC totalise 282 appareils commandés, dont 203 Airbus A320neo. Le groupe basé à Hong Kong a multiplié les commandes chez le constructeur européen depuis que la méfiance a bondi autour de la fiabilité du Boeing 737 Max en 2019. Chez Airbus, cette commande montre l’évolution de la demande provenant du marché du leasing aéronautique, évalué à 370 milliards d’euros en 2032.

La commande de la CALC confirme la bonne présence d’Airbus sur le marché chinois. Quelques jours plus tôt, le 18 décembre, le groupe confirmait la commande de 5 Airbus A350-1000 supplémentaires par China Airlines, s’ajoutant aux 15 autres déjà commandés. Jusqu’à aujourd’hui, Airbus totalise plus de 19 000 commandes d’appareils de la famille A320 et près de 1500 pour la famille A350.