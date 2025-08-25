Un rapport parlementaire sur les satellites
Un rapport parlementaire sur les satellites
© Assemblée Nationale
Pierre-François Mouriaux
Propos recueillis par Pierre-François Mouriaux

publié le 25 août 2025 à 15:53

1268 mots

whattsap linkedin twitter facebook

Un rapport parlementaire sur les satellites

Les députés Arnaud Saint-Martin (LFI) et Corinne Vignon (EPR) ont présenté le 14 mai les conclusions des travaux d’une mission d’information flash portant sur « Les satellites : applications militaires et stratégies industrielles », accompagné de 58 propositions. Rencontré près de l’Assemblée nationale, Arnaud Saint-Martin nous présente les grandes lignes de ce rapport.

Quelle est l’origine de ce rapport parlementaire ?

Notre mission, avec Corinne Vignon, a été menée dans le cadre de la Commission de la Défense nationale et des forces armées de l’Assemblée nationale, où les sujets sont généralement proposés par la majorité du Bureau. Je ne sais plus exactement comment a

Réservé aux abonnés

La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !

Je m’abonne

Déjà abonné ? Je me connecte

Lire aussi
Délégation de service public pour l’exploitation des services aériens réguliers entre Limoges et Paris (Orly)
Annonces légales

Délégation de service public pour l’exploitation des services aériens réguliers entre Limoges et Paris (Orly)

Avis de concession lancé par la France au titre de ...

Les États-Unis devraient envoyer 3350 missiles ERAM en Ukraine : quel est ce missile ? Ses capacités ? Quelle efficacité en Ukraine ?
Ukraine

Les États-Unis devraient envoyer 3350 missiles ERAM en Ukraine : quel est ce missile ? Ses capacités ? Quelle efficacité en Ukraine ?

La Force aérienne ukrainienne devrait recevoir pro ...

La France dévoile sa stratégie Très Haute Altitude
Espace

La France dévoile sa stratégie Très Haute Altitude

Le ministre des Armées a dévoilé le 17 juin la stratégie « Très haute altitude » (THA), qui concerne la détection et l’identification – voire l’interception ou la destruction – des objets manœuvrant d ...

Pierre-François Mouriaux
Propos recueillis par Pierre-François Mouriaux
25/08/2025 15:53
1268 mots

Espace

Un rapport parlementaire sur les satellites

Les députés Arnaud Saint-Martin (LFI) et Corinne Vignon (EPR) ont présenté le 14 mai les conclusions des travaux d’une mission d’information flash portant sur « Les satellites : applications militaires et stratégies industrielles », accompagné de 58 propositions. Rencontré près de l’Assemblée nationale, Arnaud Saint-Martin nous présente les grandes lignes de ce rapport.

Un rapport parlementaire sur les satellites
Un rapport parlementaire sur les satellites

Quelle est l’origine de ce rapport parlementaire ?

Notre mission, avec Corinne Vignon, a été menée dans le cadre de la Commission de la Défense nationale et des forces armées de l’Assemblée nationale, où les sujets sont généralement proposés par la majorité du Bureau. Je ne sais plus exactement comment a émergé celui sur la crise des satellites en France. Il

Réservé aux abonnés

La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !

Je m’abonne

Déjà abonné ? Je me connecte

Lire aussi

Délégation de service public pour l’exploitation des services aériens réguliers entre Limoges et Paris (Orly)
Annonces légales

Délégation de service public pour l’exploitation des services aériens réguliers entre Limoges et Paris (Orly)
Les États-Unis devraient envoyer 3350 missiles ERAM en Ukraine : quel est ce missile ? Ses capacités ? Quelle efficacité en Ukraine ?
Ukraine

Les États-Unis devraient envoyer 3350 missiles ERAM en Ukraine : quel est ce missile ? Ses capacités ? Quelle efficacité en Ukraine ?
La France dévoile sa stratégie Très Haute Altitude
Espace

La France dévoile sa stratégie Très Haute Altitude