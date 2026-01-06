Les Mirage 2000-5F ukrainiens désormais équipés de missiles MICA

Les avions de combat Mirage 2000-5F livrés par la France à l’Ukraine disposent d’une nouvelle arme : le missile air-air MICA. Ce missile offre une solution de tir bien plus longue que les missiles Magic II précédemment aperçus.
Ce 5 janvier, une image publiée sur les réseaux sociaux montrait un avion de combat Mirage 2000-5F sur un parking. Pour rappel, cet appareil fait partie d'un (petit) lot de Mirage 2000-5F français retiré du service et transféré à l'Ukraine. Sous son aile tribord, ce dernier est armé d'un missile Magic II, utilisé notamment pour détruire des missiles de croisière russes. Cependant, il est surtout possible d'apercevoir pour la toute première fois, sous le ventre de l'appareil, un missile air-air MICA. Il s'agit du missile principal pour les actuels avions de combat Mirage 2000-5F français.
Le Missile d'Interception, de Combat et d'Auto-défense (MICA) est développé et produit par MBDA. Il est disponible sous deux variantes : le MICA IR à guidage infrarouge et le MICA EM à guidage radar actif. Dans les deux cas, ces deux variantes utilisent le même corps du missile, seule la tête de guidage étant différente. Malheureusement, l'image publiée ne permet pas d'apercevoir la variante exacte. Concrètement, la protection placée sur le capteur ne correspond pas aux protections habituelles (de couleur rouge). Si la taille de celle-ci laisse à penser à un MICA EM, il n'est pas possible de le certifier totalement. À noter que le MICA est un missile dit "tir et oublie" (fire and forget). Une fois tiré, il se dirigera vers sa cible en toute indépendance.
D'un point de vue opérationnel, l'arrivée de ce missile permet d'étoffer les solutions de destructions air-air. Actuellement, les informations disponibles en sources ouvertes ne donnaient aux pilotes de Mirage ukrainiens que deux options : le tir canon à très courte portée ou le tir d'un missile air-air courte portée à guidage infrarouge Magic II. L'arrivée du MICA offre donc une possibilité de tir en air-air à bien plus longue distance (les données varient entre +60 jusqu'à +80 kilomètres de portée). Il faut noter que le MICA n'est pas une nouveauté technologique pour la Force aérienne ukrainienne : les premières images officielles de F-16AM Fighting Falcon ukrainiens montraient déjà des missiles AIM-120B d'une portée équivalente (+70 kilomètres).
Enfin, il reste à voir comment est-ce que le MICA sera utilisé en Ukraine ? Suite à la densification des défenses aériennes des deux côtés de la ligne de front, les Mirage volent loin de celle-ci, de même que les avions de combat russes. En grosse majorité, seuls les appareils de combat, avions d'attaque, hélicoptères de combat ou de transport équipés de pods roquettes s'approchent de la ligne de front. Ceux-ci tirent leurs roquettes en Spray-and-Pray, tel un lance-roquettes multiple mais en air-sol. Et encore, cette tactique est utilisée pour garder une certaine distance avec la cible, avec un vol en très basse altitude et suivi de multiples tirs de leurres lors du vol retour. Il faut donc s'attendre à l'utilisation des MICA contre des missiles de croisière russe, voire même des drones suicides tactiques longue portée, utilisés lors de larges vagues pour frapper des cibles en Ukraine.
L’astronaute de l’agence spatiale européenne (ESA) décollera le 15 février prochain avec l’équipage Crew-12 depuis le centre spatial Kennedy. Elle passera 8 mois à bord de l’ISS, soit deux mois de plus que prévu. Pour prendre cela en compte dans un entraînement très intense, il a fallu faire des choix.
