Les Mirage 2000-5F ukrainiens désormais équipés de missiles MICA

Le MICA en Ukraine

Ce 5 janvier, une image publiée sur les réseaux sociaux montrait un avion de combat Mirage 2000-5F sur un parking. Pour rappel, cet appareil fait partie d'un (petit) lot de Mirage 2000-5F français retiré du service et transféré à l'Ukraine . Sous son aile tribord, ce dernier est armé d'un missile Magic II, utilisé notamment pour détruire des missiles de croisière russes . Cependant, il est surtout possible d'apercevoir pour la toute première fois, sous le ventre de l'appareil, un missile air-air MICA. Il s'agit du missile principal pour les actuels avions de combat Mirage 2000-5F français.

Le Missile d'Interception, de Combat et d'Auto-défense (MICA) est développé et produit par MBDA. Il est disponible sous deux variantes : le MICA IR à guidage infrarouge et le MICA EM à guidage radar actif. Dans les deux cas, ces deux variantes utilisent le même corps du missile, seule la tête de guidage étant différente. Malheureusement, l'image publiée ne permet pas d'apercevoir la variante exacte. Concrètement, la protection placée sur le capteur ne correspond pas aux protections habituelles (de couleur rouge). Si la taille de celle-ci laisse à penser à un MICA EM, il n'est pas possible de le certifier totalement. À noter que le MICA est un missile dit "tir et oublie" (fire and forget). Une fois tiré, il se dirigera vers sa cible en toute indépendance.