La France va bel et bien livrer des avions de combat Mirage 2000-5 à l'Ukraine

Une annonce Ce 6 juin en début de soirée, Emmanuel Macron, Président de la République, a été interviewé en direct sur les grandes chaines de télévisions françaises. Plusieurs sujets ont été abordés, y compris l'Ukraine et l'aide militaire française apportée à l'Ukraine. C'est justement en discutant de cette aide que le Président de la République a effectué la fameuse annonce, dont voici la transcription partielle et la vidéo (ci-après) : Gilles Bouleau : [...] Est-ce que la France va franchir un pas en qualité ? En quantité ? En nature ?... dans l'aide fournie à l'Ukraine ? [...] Et donc concrètement, qu'est-ce que vous allez donner demain ? Emmanuel Macron : Et donc très concrètement, demain, nous allons lancer une nouvelle coopération et annoncer la cession de Mirage 2000-5, qui sont des avions de combat, français, qui permettront à l'Ukraine de protéger son sol, son espace aérien. Et donc, dès demain, nous allons lancer un programme de formation des pilotes et puis de cession de ces avions [...] Anne-Sophie Lapix : Combien d'avions ? Emmanuel Macron : Alors la France va s'exprimer pour elle-même demain mais surtout nous sommes en train de bâtir une coalition, avec d'autres partenaires. Donc je ne serai pas définitif ce soir sur le nombre... mais l'objectif, c'est, comme nos partenaires le font sur les F-16, qu'on puisse le faire. Ce qui est le facteur dimensionnant, c'est le temps de formation des pilotes. Et donc, on va proposer au Président Zelensky que les pilotes puissent être formés dès cet été. Il faut normalement 5 à 6 mois, et donc, que d'ici à la fin de l'année, il puisse avoir pilotes et avions. Gilles Bouleau : Formés en France ou là-bas ? En France ou en Ukraine ? Emmanuel Macron : C'est en France que nous formerons les pilotes. [...]

Mirage 2000-5F En 1992, dans le cadre du Projet Fei Long/Dragon Volant, Taïwan commandait un total de 60 Mirage 2000-5 EI/DI (version d'export pour Taïwan), divisés en 48 Mirage 2000-5 EI monoplaces et 12 Mirage 2000-5DI biplaces. L'année suivante, décision est prise en France : l'Armée de l'Air et de l'Espace aura des Mirage 2000-5. Cependant, les 37 appareils prévus ne sont pas de "nouveaux" avions mais d'anciens Mirage 2000C modernisés aux standards 2000-5F. Ce standard va offrir à l'AAE un véritable avion aux standards modernes ; Le cockpit est totalement revu : ajout d'un viseur tête haute (HUD), full glass cockpit avec un écran tête moyenne (sous le HUD) avec les données radars, un écran tête basse de la situation tactique environnante et deux écran (un de chaque côté) avec les informations de l'avion, des systèmes d'armes, navigation, etc. ajout du concept 3M (HOTAS en anglais), à savoir Mains sur Manche et Manette, qui consiste à rassembler les commandes importantes sur le manche et la manette des gaz ; le vol militaire, au combat, est donc simplifié. mise à jour des systèmes électronique pour l'accueil de ces nouveaux systèmes, écran mais aussi missiles plus modernes.

Ajout de points d'emports supplémentaires sous le fuselage.

Ajout du radar RDY, d'une portée de 110 kilomètres et permet au pilote de tirer en simultané jusqu'à missiles MICA sur 4 cibles différentes. Caractéristiques techniques Taille : 9,13 mètres d'envergure, 14,6 mètres de long et 5,2 mètres de haut Propulsion : 1 turboréacteur SNECMA M53-P2 Vitesse maximale : supérieure à Mach 2,2 (soit +2 717 km/h) Rayon d'action : 1 600 kilomètres (avec trois réservoirs externes) Équipage : 1 pilote En-dehors des cocardes belges ou françaises et des insignes des unités, l'image ci-dessous représente une partie du futur de la Force aérienne ukrainienne.

Mirage 2000-5F français et F-16AM Fighting Falcon belges sur le parking avions de la base de Florennes (18 octobre 2023). © Gaétan Powis

Entrainement et combien ? Le Président de la République a été clair durant son intervention ; l'entrainement de pilotes pourra avoir lieu dès cet été et devrait durer approximativement 6 mois. Cet entrainement sera effectué en France car elle entraine déjà des pilotes ukrainiens sur Alpha Jet en vue de piloter des avions de combat F-16AM Fighting Falcon. Aà voir également si des éléments d'autres pays serait disposés à entrainer ces pilotes. La Grèce, qui comprend moins de 20 Mirage 2000-5EG/BG (respectivement mono et biplace) pourrait fournir des pilotes expérimentés. Taïwan comprend également des Mirage 2000-5EI/DI (mono et biplace) mais au vu des tensions avec la Chine, il est peu probable que Taïwan participe à l'entrainement des Ukrainiens. En ce qui concerne le nombre d'appareils livrés, Emmanuel Macron n'a pas donné d'information mais il est déjà possible de donner un nombre d'appareil "maximal" disponibles en France. Actuellement, sur les 37 Mirage modernisés au standard 2000-5F, 8 ont été perdus lors de crashs (d'après ASN ), le dernier crash ayant eu lieu le 3 novembre 2022 en Haute-Saône . Or, sur les 29 appareils théoriquement en service, un ou deux ont peut-être été cannibalisés au profit des avions en vols ou sert de prototypes pour de nouvelles technologies... Ainsi donc, combien sur les 29 (ou moins de 29 s'il y a des avions cannibalisés) ? Il est fort probable que le Président de la République réponde à cette question lors de la conférence de presse après sa rencontre du 7 juin avec Volodmyr Zelensky, Président de l'Ukraine. À noter que le nombre total d'appareils livrés ne sera pas de 29 Mirage 2000-5F car s'ils sont en fin de carrière, l'AAE ne peut se permettre de se séparer d'autant d'avions en sept mois. Certes, les Mirage, toutes versions confondues, sont voués à disparaitre, l'AAE souhaite toujours atteindre son objectif "tout Rafale"... mais à plus long terme. La perte de ces 29 appareils serait ainsi synonyme de la création d'un trou capacitaire en ce qui concerne la défense et la sécurisation de l'espace aérien français. Il faut aussi préciser que sur les 29 appareils en service, une partie de la flotte est clouée au sol car en période d'entretien. Au niveau coalition, Taïwan ne peut faire grand-chose, encore une fois, suite aux tensions avec la Chine. En revanche, à voir si des Mirage 2000-EG/BG pourraient être livrés, la Grèce montant en puissance avec le Rafale ? À noter que le 25 mars 2024, dans le cadre d'une interview auprès de Kathimerini , Nikos Dendias, ministre de la Défense, se plaignait de la trop grande hétérogénéité des modèles d'avions de combat grecs et annonça notamment : "Nous disposons d’un grand nombre de différents types d’avions. Nous avons des F-4, des Mirage 2000-5, des F-16 Block 30, Block 50, Block 52, Viper et des Rafales. [...] Le Mirage 2000-5 est un avion exceptionnellement capable et peut être vendu." De fait, est-ce que la France serait prête à racheter les Mirage 2000-5 grecs ? Surtout dans une éventuelle optique d'échange de nouveau ou Rafale d'occasions avec la Grèce ? Cette hypothèse reste ouverte !

Ravitaillement en vol de 2 Mirage 2000-5F français par un ravitailleur KC-130J Super Hercules de l'USMC non loin de Djibouti (8 février 2022). © USAF

Quelle utilisation ? Comme expliqué précédemment, ces avions sont avant tout pensés pour de la chasse/défense aérienne. La guerre en Ukraine a toutefois démontré que des appareils théoriquement non adaptés, comme par exemple des MiG-29 Fulcrum, pouvaient finalement tirer des munitions diverses et variées, non pensées par les développeurs du Fulcrum. Toutefois, il est fort peu probable que les Mirage livrés soient utilisés dans des phases air-sol, les avions de combat multi-missions F-16 Fighting Falcon étant bien plus adaptés à ce type d'opérations. Il est donc fort probable que la munition principalement utilisée par ces futurs avions ukrainiens soit le Missile d'Interception, de Combat et d'Auto-défense, soit le missile air-air moyenne portée MICA. Il existe en deux versions ; MICA EM (ÉlectroMagnétique), avec un guidage radar et une portée de 80 kilomètres.

MICA IR (InfraRouge), avec un guidage infrarouge et une portée de 60 kilomètres. Les deux versions disposent d'une portée minimale de seulement plusieurs centaines de mètres : ils peuvent être utilisés en très courte, courte et moyenne portée. L'appareil emporte également deux canons de 30 mm en interne. Il faut donc s'attendre à des missions de protection de l'espace aérien ukrainiens ou encore de protection d'appareils ukrainiens. La forte densité des défenses aériennes ne permettra toutefois pas aux Mirage de voler en profondeur du dispositif russe. En revanche, comme pour les F-16, la future arrivée de deux avions de guet aérien avancé et de commandement (AEW&C) Saab 340 AEWCS/S 100 Argus permettra d'augmenter l'efficacité de la couverture aérienne du territoire ukrainien. Et, question souvent posée, oui, tout comme les F-16, les Mirage peuvent aussi être employés depuis un aéroport temporaire situé sur une autoroute/route.

(De haut en bas) F-16 Fighting Falcon, F-CK-1D Ching-Kuo, Mirage 2000-5DI et E-2K Hawkeye taiwanais s'entrainant depuis une autoroute taiwanaise. © Military News Agency

Un vieil avion ? Par ailleurs, avec des avions livrés entre 1997 et 2000 et une mise en service opérationnelle déclarée le 4 février 2000, certains pourraient croire que ces appareils sont anciens. Au final, il s'agit d'avions livrés sept ans seulement avant les premiers Rafale B et C, livrés à partir de 2004. Ils ne sont bien évidemment pas aussi efficaces que les Rafale B et C, mais ces avions continuent d'assurer les missions de défense aérienne du territoire ou encore lors d'opérations extérieures. Par exemple, 6 Mirage 2000-5F du 1/2 Cigognes assuraient la protection des États baltes entre le 30 novembre 2023 et le 31 mars 2024, aux côtés de 4 F-16AM belges. Mieux encore, la publication sur X ci-dessous rappelle clairement que ces avions sont déployés lors des exercices Poker. Pour rappel, il s'agit d'un exercice simulant avec la plus grande réalité un raid aérien nucléaire par les Forces Aériennes Stratégiques (FAS). La participation de Mirage 2000-5F à cet exercice hautement stratégique prouve également que ces avions ont encore beaucoup de potentiel. En réalité, la seule limite pour ces appareils est le nombre d'heures de vol effectuées mais ce nombre est bien évidemment gardé secret. Et pour terminer, ces avions sont bien plus efficaces (meilleur radar, meilleur armement,...) que les avions de combat MiG-29 Fulcrum et Su-27 Flanker, utilisés notamment pour les missions air-air en Ukraine.