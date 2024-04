Les F-16 belges fêtent 20 ans de Baltic Air Policing

Un tout premier déploiement en 2004 Le 6 septembre 1991, l'Union soviétique reconnaissait officiellement l'indépendance de l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie. Cette indépendance leur permet, le 29 mars 2004, de devenir des signataires de la charte de l'Atlantique Nord. Cependant, les États baltes disposent d'un sérieux manque militaire : ils ne peuvent assurer la sécurisation de leur espace aérien. De fait, durant les négociations, l'OTAN organise et met en place une mission de couverture de l'espace aérien de ces trois pays. Et ainsi donc, le 30 mars 2004, soit moins de 24 heures après la levée des drapeaux estonien, letton et lituanien devant le siège de l'OTAN à Bruxelles (Bruxelles, Belgique), quatre avions de combat F-16 Fighting Falcon de la Force aérienne belge décollèrent de Belgique en direction de la base aérienne de Šiauliai (Samogitie, Lituanie). Durant trois mois, ces quatre appareils assureront missions d'alerte, avec des interceptions d'appareils perdus au-dessus des espaces aériens de ces trois pays.

20 ans de BAP Les 10 premières années de cette mission furent assez calmes... jusqu'à 2014 et l'annexion de la Crimée par la Russie. En réponse et surtout, pour éviter tout débordement sur les trois pays baltes, les dispositifs terrestres, maritimes et aériens ont été renforcés, en ce compris la BAP. Ainsi, en mars 2014, les quatre avions de combat F-15C Eagle de l'US Air Force ont été rejoints par six F-15C supplémentaires. Le 1er mai de cette même année, ce ne sont pas moins de 16 avions de combat qui sont déployés : 4 Eurofighter Typhoon anglais

4 F-16 Fighting Falcon danois

4 Rafale français

4 MiG-29 Fulcrum polonais En avril 2014, la base aérienne d'Ämari (Estonie) a fait peau neuve et peut aussi recevoir des avions de combat pour la BAP. Depuis 20 ans, de nombreuses rotations ont été effectuées. C'est la Luftwaffe qui cumule le plus de rotation à son actif, avec 15 déploiements, suivie par les Forces aériennes belges et polonaises (ex-æquo) avec 12 rotations. Détachement belge Le 30 novembre 2023, quatre F-16AM belges des 2ème et 10ème Wing Tactique assuraient leur premier jour de BAP. Le contingent comprenait 73 personnes, appartenant aux 2 Wing Tactique de Florennes, 10ème Wing Tactique de Kleine-Brogel, 14ème Bataillon Médical, l'Hôpital Militaire Reine Astrid, Police Militaire, 1er Wing Météo et Control and Reporting Center. Le déploiement s’est terminé le 31 mars 2004, soit un peu plus de 20 ans après la toute première prise d’alerte d’un avion belge pour la toute première rotation BAP. Cette 12ème rotation belge a vu 494 heures et 5 minutes de vol effectuées par les Fighting Falcon belges, ainsi que 14 décollages d’alerte. Au total, en 20 années de BAP, les F-16 belges ont cumulé près de 200 décollages Alpha Scramble, soit un décollage d’alerte de deux appareils en moins de 15 minutes. La Composante Air a aussi publié une vidéo (ci-dessous) de ce dernier déploiement, où il est possible d’apercevoir de très près les F-16 belges mais aussi des Mirage 2000-5F de l’Armée de l’Air et de l’Espace.

Détachement français Comme expliqué ci-dessus, un second contingent était présent au côté du contingent belge. Il s’agissait d’une centaine de militaires français : six pilotes de la 2ème Escadre de Chasse, une quarantaine de mécaniciens, une quinzaine de fusiliers et commandos de l’air, des pompiers de l’air, des militaires du Service de santé des armées (SSA), du service de l’énergie opérationnelle (SEO) et des spécialistes des systèmes d’information et de communication (SIC). Ces personnels ont permis le déploiement de quatre Mirage 2000-5F de l’EC 1/2 Cigognes. Leur mission, commencée le 30 novembre 2023, s’est aussi terminée le 31 mars 2024. Le 1er avril, belges et français remettaient la traditionnelle clé de la BAP auprès de leurs successeurs espagnols.

Mirage 2000-5F français du 1/2 Cigognes et F-16AM belge lors de leur déploiement de novembre 2023 à mars 2024 dans le cadre la Baltic Air Policing © Composante Air Fermer

Diverses missions du même type La protection de l'espace aériens de pays membres fait partie des missions historiques de l'OTAN. La Baltic Air Policing (BAP) fait office de premier exemple, suite aux nombreuses interceptions d'appareils russes mais il existe d'autres missions de ce même type . La Hongrie et l'Italie sont responsables de la protection de l'espace aérien de la Slovénie. La Grèce et l'Italie couvrent l'espace aérien de l'Albanie, du Monténégro et de la Macédoine du Nord. La Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas ont, depuis le 1er janvier 2017, assuré une rotation d'avions de combat belges ou hollandais afin de sécuriser à tour de rôle l'espace aérien de ces trois pays. L'Islande accueille également une rotation périodique d'appareils de combat. Enfin, en fonction de la situation géopolitique et ce, depuis l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014, l'OTAN dispose de l'Enhanced Air Policing, permettant à des avions de combat de renforcer certaines missions de protection de l'espace aérien ou de tout simplement renforcer les moyens détenus par un pays menacé, comme par exemple les déploiements en Bulgarie, Pologne et Roumanie.