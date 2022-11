Crash d'un Mirage 2000-5 à Luxeuil (Haute-Saône)

Le 3 novembre vers 14h45, un Mirage 2000-5 de l'Armée de l'Air et de l'Espace entamait sa phase d'approche et clôturait sa mission d'entrainement. Cependant, à cinq kilomètres au Nord de la base aérienne 116 de Luxeuil-Saint Sauveur (Haute-Saône, France), le pilote a été obligé de s'éjecter. Il a été rapidement retrouvé et est indemne (cfr publication Facebook du 1/2 Cigognes ci-dessous). Comme le veut la procédure, celui-ci a tout de même été placé sous observation médicale.

En ce qui concerne l'avion de combat, le pilote a eu le temps de le diriger vers un massif boisé avant de s'éjecter. La zone du crash a été sécurisée par la gendarmerie et les différents services de secours. En s'écrasant, le Mirage n'a pas engendré de dégâts importants. L'Armée de l'Air et de l'Espace précise également que l'appareil n'était pas armé. Une enquête de sécurité et une enquête judiciaire ont été ouvertes afin de comprendre les raisons de ce crash.

Le Mirage 2000-5 appartenait à l'escadron de chasse 1/2 Cigognes, basé à Luxeuil. L'Armée de l'Air et de l'Espace disposait en janvier 2022 d'environs 28 Mirage 2000-5, spécialisés dans la défense aérienne. Pour rappel, sur les dix dernières années, l'AAE a perdu quatre Mirage 2000-5 :