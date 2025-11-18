Six victoires aériennes pour un Mirage 2000-5F ukrainien

Réservé aux abonnés
Une vidéo publiée par la Force aérienne ukrainienne montre qu’un avion de chasse Mirage 2000-5F a abattu 6 missiles de croisière. Elle confirme au passage que la France a livré des missiles Magic II à l’Ukraine. La toute première vidéo d’un Mirage en Ukraine certifiait déjà que ces appareils étaient utilisés au profit de la défense aérienne du territoire ukrainien.
Ce 17 novembre, la France et l’Ukraine signaient une lettre d’intention en vue de potentiels futurs achats de matériels militaires. Pour l’occasion, la Force aérienne ukrainienne a publié une vidéo en lien direct avec l’aide militaire française envers l’Ukraine.
Ce 17 novembre, la France et l’Ukraine signaient une lettre d’intention en vue de potentiels futurs achats de matériels militaires. Pour l’occasion, la Force aérienne ukrainienne a publié une vidéo en lien direct avec l’aide militaire française envers l’Ukraine. Durant 46 secondes, elle permet d’apercevoir quelques détails sur un
