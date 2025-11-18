Six victoires aériennes pour un Mirage 2000-5F ukrainien
Six victoires aériennes pour un Mirage 2000-5F ukrainien
© UkrAF
Gaétan Powis
Gaétan Powis

publié le 18 novembre 2025 à 06:00

1306 mots

whattsap linkedin twitter facebook

Six victoires aériennes pour un Mirage 2000-5F ukrainien

Une vidéo publiée par la Force aérienne ukrainienne montre qu’un avion de chasse Mirage 2000-5F a abattu 6 missiles de croisière. Elle confirme au passage que la France a livré des missiles Magic II à l’Ukraine. La toute première vidéo d’un Mirage en Ukraine certifiait déjà que ces appareils étaient utilisés au profit de la défense aérienne du territoire ukrainien.

Un Mirage 2000-5F ukrainien

Ce 17 novembre, la France et l’Ukraine signaient une lettre d’intention en vue de potentiels futurs achats de matériels militaires. Pour l’occasion, la Force aérienne ukrainienne a publié une vidéo en lien direct avec l’aide militaire française envers l’Ukraine.

Réservé aux abonnés

La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !

Je m’abonne

Déjà abonné ? Je me connecte

Lire aussi
Contrat avec SES, levée de fonds : Infinite Orbits s’envole !
Espace

Contrat avec SES, levée de fonds : Infinite Orbits s’envole !

La start-up française de service en orbite continue son expansion. A l’occasion du sommet Choose France, elle vient d’annoncer une levée de fonds de 40 millions d’euros, quelques jours après un contra ...

Andrée Dupeyron, l'amazone du ciel
Histoire

Andrée Dupeyron, l'amazone du ciel

« Andrée Dupeyron, l'Amazone du Ciel » documentaire consacré à l'aviatrice éponyme, égale des Maryse Bastié et Hilz, va être sous peu diffusé sur France 3. Pilote de tourisme, professionnelle et déten ...

Boeing, Embraer, Airbus : nouvelle salve de commandes au Dubaï Air Show
Aviation Civile

Boeing, Embraer, Airbus : nouvelle salve de commandes au Dubaï Air Show

Au premier jour du Dubaï Air Show, le 17 novembre, les constructeurs ont annoncé les commandes de plusieurs compagnies aériennes. Une ouverture en force d’une édition record du salon.

Gaétan Powis
Gaétan Powis
18/11/2025 06:00
1306 mots

Ukraine

Six victoires aériennes pour un Mirage 2000-5F ukrainien

Une vidéo publiée par la Force aérienne ukrainienne montre qu’un avion de chasse Mirage 2000-5F a abattu 6 missiles de croisière. Elle confirme au passage que la France a livré des missiles Magic II à l’Ukraine. La toute première vidéo d’un Mirage en Ukraine certifiait déjà que ces appareils étaient utilisés au profit de la défense aérienne du territoire ukrainien.

Six victoires aériennes pour un Mirage 2000-5F ukrainien
Six victoires aériennes pour un Mirage 2000-5F ukrainien

Un Mirage 2000-5F ukrainien

Ce 17 novembre, la France et l’Ukraine signaient une lettre d’intention en vue de potentiels futurs achats de matériels militaires. Pour l’occasion, la Force aérienne ukrainienne a publié une vidéo en lien direct avec l’aide militaire française envers l’Ukraine. Durant 46 secondes, elle permet d’apercevoir quelques détails sur un

Réservé aux abonnés

La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !

Je m’abonne

Déjà abonné ? Je me connecte

Lire aussi

Contrat avec SES, levée de fonds : Infinite Orbits s’envole !
Espace

Contrat avec SES, levée de fonds : Infinite Orbits s’envole !
Andrée Dupeyron, l'amazone du ciel
Histoire

Andrée Dupeyron, l'amazone du ciel
Boeing, Embraer, Airbus : nouvelle salve de commandes au Dubaï Air Show
Aviation Civile

Boeing, Embraer, Airbus : nouvelle salve de commandes au Dubaï Air Show