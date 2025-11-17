100 Rafale pour l'Ukraine
100 Rafale pour l'Ukraine
© Elysée
Gaétan Powis
Gaétan Powis

publié le 17 novembre 2025 à 16:20

1241 mots

whattsap linkedin twitter facebook

100 Rafale pour l'Ukraine

Grâce à la signature d’une lettre d’intention, l’Ukraine est en passe de devenir le futur plus grand utilisateur à l’export de Rafale. Des questions se posent toutefois sur la première livraison d’un Rafale aux couleurs ukrainiennes. Cependant, la Force aérienne ukrainienne pense à sa modernisation, avec potentiellement 250 Rafale et Gripen.

Lettre d’intention

Ce 17 novembre, Volodymyr Zelensky, président de l’Ukraine, était à Paris pour sa 9ème visite officielle en France. Celle-ci s’est principalement concentrée sur un accord historique entre la France et l’Ukraine : la signature d’une lettre d’intention. Signée sur la base aérienne 107 de Villacoublay (Paris), elle concernait principalement une

Réservé aux abonnés

La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !

Je m’abonne

Déjà abonné ? Je me connecte

Lire aussi
Boeing, Embraer, Airbus : nouvelle salve de commandes au Dubaï Air Show
Aviation Civile

Boeing, Embraer, Airbus : nouvelle salve de commandes au Dubaï Air Show

Au premier jour du Dubaï Air Show, le 17 novembre, les constructeurs ont annoncé les commandes de plusieurs compagnies aériennes. Une ouverture en force d’une édition record du salon.

Embraer poursuit des activités de défense au Moyen-Orient
Industrie

Embraer poursuit des activités de défense au Moyen-Orient

Le constructeur brésilien a signé deux MoU avec les sociétés émiratis AMMROC et GAL pour étudier des opportunités de collaboration, notamment autour de l’usage de l’avion-cargo militaire KC-390.

Quels systèmes ont été présentés au président ukrainien Volodymyr Zelensky ? Rafale, SAMP/T, AASM,…
Ukraine

Quels systèmes ont été présentés au président ukrainien Volodymyr Zelensky ? Rafale, SAMP/T, AASM,…

Ce 17 novembre, l'Ukraine a signé une lettre d'int ...

Gaétan Powis
Gaétan Powis
17/11/2025 16:20
1241 mots

Ukraine

100 Rafale pour l'Ukraine

Grâce à la signature d’une lettre d’intention, l’Ukraine est en passe de devenir le futur plus grand utilisateur à l’export de Rafale. Des questions se posent toutefois sur la première livraison d’un Rafale aux couleurs ukrainiennes. Cependant, la Force aérienne ukrainienne pense à sa modernisation, avec potentiellement 250 Rafale et Gripen.

100 Rafale pour l'Ukraine
100 Rafale pour l'Ukraine

Lettre d’intention

Ce 17 novembre, Volodymyr Zelensky, président de l’Ukraine, était à Paris pour sa 9ème visite officielle en France. Celle-ci s’est principalement concentrée sur un accord historique entre la France et l’Ukraine : la signature d’une lettre d’intention. Signée sur la base aérienne 107 de Villacoublay (Paris), elle concernait principalement une intention d’achats de nombreux systèmes militaires

Réservé aux abonnés

La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !

Je m’abonne

Déjà abonné ? Je me connecte

Lire aussi

Boeing, Embraer, Airbus : nouvelle salve de commandes au Dubaï Air Show
Aviation Civile

Boeing, Embraer, Airbus : nouvelle salve de commandes au Dubaï Air Show
Embraer poursuit des activités de défense au Moyen-Orient
Industrie

Embraer poursuit des activités de défense au Moyen-Orient
Quels systèmes ont été présentés au président ukrainien Volodymyr Zelensky ? Rafale, SAMP/T, AASM,…
Ukraine

Quels systèmes ont été présentés au président ukrainien Volodymyr Zelensky ? Rafale, SAMP/T, AASM,…