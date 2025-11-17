100 Rafale pour l'Ukraine

Réservé aux abonnés
La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !
Déjà abonné ? Je me connecte
Lire aussi
Grâce à la signature d’une lettre d’intention, l’Ukraine est en passe de devenir le futur plus grand utilisateur à l’export de Rafale. Des questions se posent toutefois sur la première livraison d’un Rafale aux couleurs ukrainiennes. Cependant, la Force aérienne ukrainienne pense à sa modernisation, avec potentiellement 250 Rafale et Gripen.
Ce 17 novembre, Volodymyr Zelensky, président de l’Ukraine, était à Paris pour sa 9ème visite officielle en France. Celle-ci s’est principalement concentrée sur un accord historique entre la France et l’Ukraine : la signature d’une lettre d’intention. Signée sur la base aérienne 107 de Villacoublay (Paris), elle concernait principalement une
La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !
Déjà abonné ? Je me connecte
Grâce à la signature d’une lettre d’intention, l’Ukraine est en passe de devenir le futur plus grand utilisateur à l’export de Rafale. Des questions se posent toutefois sur la première livraison d’un Rafale aux couleurs ukrainiennes. Cependant, la Force aérienne ukrainienne pense à sa modernisation, avec potentiellement 250 Rafale et Gripen.
Ce 17 novembre, Volodymyr Zelensky, président de l’Ukraine, était à Paris pour sa 9ème visite officielle en France. Celle-ci s’est principalement concentrée sur un accord historique entre la France et l’Ukraine : la signature d’une lettre d’intention. Signée sur la base aérienne 107 de Villacoublay (Paris), elle concernait principalement une intention d’achats de nombreux systèmes militaires
La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !
Déjà abonné ? Je me connecte