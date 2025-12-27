Vol habité : The Exploration Company commande à Redwire un système d’amarrage

La compagnie franco-allemande The Exploration Company poursuit le développement de sa capsule Nyx , qui servira dans un premier temps à ravitailler des stations spatiales en orbite basse avant d’éventuellement être adaptée en version habitable. Elément indispensable au véhicule, il est recommandé que le système d’amarrage soit adapté aux standards internationaux pour que Nyx puisse ravitailler le plus de stations possible.

En 2022, Redwire rachète QinetiQ Space, entreprise à qui l’agence spatiale européenne a confié le développement d’un IBDM en 2014. Le 18 novembre 2025, The Exploration Company a décidé d’en acheter deux exemplaires pour le premier vol de démonstration de Nyx, prévu en 2028 dans le cadre du programme LEO Cargo Challenge, qui a reçu tous les financements lors de la dernière conférence ministérielle de l’ESA. Pendant, ce temps, The Exploration Company se lance dans la phase industrielle avec l’inauguration d’un nouveau site au Haillan près de Bordeaux.