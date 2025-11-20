Nouvelle usine à Bordeaux pour The Exploration Company

La nouvelle usine occupe 5000 m², auxquels s’ajoutent 2500 m² de bureaux. Au cœur de la stratégie, le développement industriel de la capsule Nyx, développée pour assurer un service de cargo des stations spatiales. Avec ce nouveau site, The Exploration Company s’inscrit dans le cœur actif de la propulsion à Bordeaux. Le site prendra en charge le développement, l’assemblage, et les tests des différents propulseurs (Huracan, Typhoon, Storm, Mistral, et Breeze). Tous équiperont la future capsule réutilisable Nyx .

Également installé à Munich, The Exploration Company augmente son empreinte bordelaise. L’usine du Haillan accueillera en plus des activité liées à la propulsion un pôle Ingénierie Systèmes dédié à la gestion de programme, l’intégration et la livraison de l’ensemble des missions Nyx. Le site accueille aussi l’équipe Protection Thermique et la fabrication des tuiles constituants le précieux bouclier qui protège la capsule et le fret à bord des échauffements lors de la rentrée atmosphérique.

The Exploration Company dope donc sa stratégie industrielle avec le nouveau site du Haillan, mais prépare aussi ses opérations car c’est ici que seront pilotées les missions. Pour cela, le site comporte une salle de contrôle, connectée au Centre de contrôle du segment américain de l’ISS à Houston, Texas. Le premier vol opérationnel approche à grands pas. Avec une proposition de Thales Alenia Space, la capsule Nyx a été présélectionnée par l’appel d’offre de service de cargo en orbite basse de l’Agence spatiale européenne (LEO cargo Return), qui requiert la possibilité de rapporter de fret sur Terre. The Exploration Company a déjà testé une première fois son bouclier thermique avec le vol Mission Possible. Si la prochaine conférence ministérielle de l’ESA se montre généreuse sur le budget, une première mission pourrait être financée en vue d’un vol d’ici 2028. En contact avec plusieurs sociétés qui proposent des futures stations spatiales commerciales, The Exploration Company satisfait progressivement les contraintes de sécurité avec une première revue commune entre la Nasa et l’ESA pour l’ISS, et le succès d’un test du blindage anti-micrométéorite de la capsule.