Space Forge génère du plasma en orbite

Le 23 juin 2025, un vol à passagers multiples « Transporter » piloté par SpaceX met en orbite la capsule Mission Possible de The Exploration Company ainsi que plusieurs dizaines de satellites. Parmi eux, le satellite de démonstration ForgeStar-1 de la start-up Space Forge basée dans le Pays de Galles. Le 30 décembre, ce dernier déverrouille une brique technologique importante pour la société en réussissant à générer du plasma en orbite basse. Pour cela, la forge orbitale a atteint 1000° Celcius. C’est une réussite complète pour la mission « The Forge Awakens » (jeu de mots autour du titre de l’épisode VII de Star Wars « The Force Awakens » - Le réveil de la Force). Le satellite a réussi à fournir un environnement de fabrication adéquat pour produire des cristaux semi-conducteurs en orbite.

L’étape suivante pour Space Forge est une « répétition générale », à savoir le lancement d’une nouvelle usine spatiale et son retour sur Terre avec le test d’un nouveau bouclier thermique. Car Space Forge souhaite rendre ses usines spatiales réutilisables afin de réduire les coûts. Ainsi, la start-up rejoint peu à peu le monde des usines spatiales, où la concurrence est rare, aujourd’hui incarnée par l’entreprise américaine Varda Space qui a déjà envoyé plusieurs usines spatiales en orbite basse.

Pureté des cristaux pour un marché encore hypothétique

En quoi la production de cristaux en orbite peut-elle être intéressante ? La réponse est dans la pureté. Space Forge espère en effet produire en orbite des cristaux jusqu’à 4000 fois plus purs que sur Terre grâce à une meilleure disposition des atomes en conditions de microgravité. La start-up compte produire aussi du nitrure de gallium ou d’aluminium, du carbure de silicium (céramique) et des diamants. Ces matériaux sont très recherchés dans le monde des semi-conducteurs, mais au point de les acheter à prix d’or ? Sur le plan technique, des matériaux basés sur des cristaux très purs fabriqués en orbite promettent une meilleure performance, mais reste à convaincre les acheteurs car le monde des usines spatiales coûte encore très cher aujourd’hui, coûtera encore très cher demain et sera peut-être plus intéressant après-demain. Le marché de la fabrication en orbite aura encore besoin de beaucoup de maturation avant d’être vu comme rentable.