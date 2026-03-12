Leonardo développe son plan industriel autour du dôme Michelangelo

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Ce jeudi 12 mars, le groupe italien Leonardo a dévoilé une mise à jour de son plan industrie avec des objectifs financiers en forte hausse, visant notamment 30 Md € de chiffre d’affaires annuel à la fin de la décennie. La stratégie du groupe est désormais basée sur son projet de dôme de protection Michelangelo et sur la hausse des besoins de défense et de sécurité.
Devant un parterre d’investisseurs, le patron de Leonardo Roberto Cingolani s’est montré conquérant et confiant quant aux résultats satisfaisants du plan industriel du groupe traçant son évolution jusqu’à 2030. Il affirme ce jeudi 12 mars que le plan va revoir ses objectifs financiers à la hausse, autour du nouveau
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Ce jeudi 12 mars, le groupe italien Leonardo a dévoilé une mise à jour de son plan industrie avec des objectifs financiers en forte hausse, visant notamment 30 Md € de chiffre d’affaires annuel à la fin de la décennie. La stratégie du groupe est désormais basée sur son projet de dôme de protection Michelangelo et sur la hausse des besoins de défense et de sécurité.
Devant un parterre d’investisseurs, le patron de Leonardo Roberto Cingolani s’est montré conquérant et confiant quant aux résultats satisfaisants du plan industriel du groupe traçant son évolution jusqu’à 2030. Il affirme ce jeudi 12 mars que le plan va revoir ses objectifs financiers à la hausse, autour du nouveau produit phare : le dôme de protection Michelangelo. « Nous avons développé
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