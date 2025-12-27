Les volcans de Tharsis dévoilés par la sonde Mars Express

Un dernier pour la route

Pour terminer en beauté une nouvelle année de photos spatiales hebdomadaires, nous avons retenu un cliché inédit de la planète rouge, diffusé le 21 décembre sur les réseaux sociaux, alors que se poursuivent les préparatifs de la mission spatiale japonaise MMX (Martian Moons Exploration), qui doit notamment emporter l’astromobile franco-allemand Idefix – décollage désormais prévu en octobre 2026.

Pour commenter cette vue aussi saisissante que riche en informations, nous avons sollicité Gilles Dawidowicz, vice-président de la Société Astronomique de France, géographe de formation ; entre deux réveillons, il s’est de nouveau aimablement prêté au jeu, un grand merci à lui pour sa disponibilité et son goût pour le partage.

Phobos au premier plan

« Ce spendide cliché a été pris le 17 juin dernier par la sonde européenne Mars Express, placée il y a… 22 ans autour de la planète Mars (le 25 décembre 2003).

Il a été retravaillé par un Ecossais passionné de traitements d'images spatiales, Andrea Luck.

Le Nord est vers 10 heures. On y découvre au premier plan la lune martienne Phobos vue « du dessus" », tandis qu'au second plan s'admirent tout en contraste, les couleurs chaudes d'une partie du splendide globe martien.

Phobos transite entre Noctis Labyrinthus (prolongement occidental de Valles Marineris) et Pavonis Mons, le volcan bouclier géant central de Tharsis.

On retrouve non loin de là Arsia Mons et Ascraeus Mons les deux autres géants du célèbre point chaud de la planète Mars.

Tempête en formation

Olympus Mons, le plus grand volcan du Système solaire n'est pas visible sur ce cliché, pas plus d'ailleurs que la partie la plus orientale de Valles Marineris, le plus grand canyon du Système solaire.

Si la surface de la planète Mars est bien visible, on observe tout de même quelques nuages blancs d'altitude et une immense tempête de poussières en train de se développer depuis les pentes Sud-Ouest de Pavonis Mons en direction de celles d'Arsia Mons.

Notons également un effet de foehn sur les pentes d'Ascraeus Mons et de Pavonis Mons, révélé non seulement par deux belles bandes nuageuses orographiques stoppées net par les reliefs de ces édifices volcaniques, mais également révélé par les ombres au sol.

Notons aussi au limbe martien, la très ténue couche atmosphérique de notre proche voisine...

Des canyons comme nulle part ailleurs

Par ailleurs, le chaos de Noctis Labyrinthus, fait de larges canyons fracturés, de fossés effondrés et de vallées digitées à fond plat, s'étale avec splendeur, tout comme une partie de Valles Marineris faits d'innombrables systèmes de canyons et de pentes aux dénivelés vertigineux.

Ce spectacle force l'admiration tout autant que la curiosité. Comment de tels paysages ont pu être façonnés sur une planète qui semble dépourvue de tectonique des plaques ?

Anniversaire en vue

Enfin, le cliché nous dévoile un côté de Phobos invisible depuis la surface de Mars : la face cachée de la plus grosse des deux lunes de la planète rouge.

Découverte par Asaph Hall depuis l'observatoire naval de Washington le 18 août 1877 – soit 6 jours après la découverte de Deimos –, Phobos fera donc l'objet de toutes les attentions de la part de la sonde japonaise MMX et de son astromobile franco-allemande Idefix en 2027, soit 150 ans après sa découverte.

Outre des études détaillées, une cartographie haute résolution et des analyses spectrométriques pointues, des prélèvements de sols devraient y être réalisés puis retournés sur la Terre pour 2031...

Avec un tel programme, gageons que les planétologues sauront lever encore un peu plus les mystères de la planète rouge et de ses deux gardiens... »

L’image haute définition (6K) est disponible sur https://www.flickr.com/photos/192271236@N03/54997401734/