Un petit nom pour l’astromobile franco-allemande de la mission MMX

Une mission mondiale

Décidée en 2015 par l’Agence spatiale japonaise (Jaxa), la mission MMX (Martian Moons Exploration) doit être expédiée en septembre 2024 vers les deux lunes de la planète Mars, Deimos et Phobos.

L’enjeu principal de la mission est la collecte d’échantillons sur la surface de Phobos et leur rapatriement sur Terre, avec la volonté d’explorer les origines de la vie et de préparer l’arrivée de l’homme sur Mars, le plus grand des deux satellites naturels de la planète rouge pouvant potentiellement accueillir une base habité intermédiaire.

Le voyage aller nécessitera deux ans et la mission autour de Phobos et Deimos durera trois ans, impliquant un retour sur Terre de MMX en juillet 2029.

Pour cette mission particulièrement ambitieuse (à l’image des incroyables missions Hayabusa et Hayabusa 2 vers les astéroïdes Itokawa et Ryugu, menées par les Japonais en 2003-2010 et en 2014-2020), plusieurs agences spatiales se sont associées à la JAXA : le Cnes, le DLR (Centre aérospatial allemand), la Nasa, l’Agence spatiale européenne (ESA), l’Agence spatiale italienne (ASI) et l’Agence spatiale australienne (ASA).

La contribution des Français et des Allemands se traduit en premier lieu par la conception et la fourniture d’une astromobile très innovante de 25 kg, qui effectuera des analyses du régolithe de Phobos.

L’engin est actuellement en train de subir différents tests de qualification dans les installations du Cnes à Toulouse, et devra être livré mi-septembre au Japon.

Petit, joli et résilient

La cérémonie officielle de signature de l’accord entre la Jaxa, le Cnes et le DLR au sujet de la mission MMX s’est (enfin) tenue le 20 juin, lors de la deuxième journée du Salon du Bourget 2023, réunissant physiquement Hiroshi Yamakawa, le président de la Jaxa, Philippe Baptiste, le président du Cnes, et Anke Kaysser-Pyzalla, la présidente du conseil d'administration du DLR.

Pour l’occasion, l’astromobile franco-allemande, en accord avec les éditions Albert René, a reçu le nom Idefix, comme le petit compagnon d’Obélix dans la bande dessinée « Astérix le Gaulois ».

Et l’on se rappelle qu’en novembre 1965, le premier satellite français placé sur orbite autour de la Terre, avait été surnommé Astérix.

Au sujet d’Idefix, Philippe Baptiste a commenté : « C’est un personnage qui est petit, joli et résilient, car il est animé d’une idée fixe, comme notre rover qui va explorer la surface de Phobos ! »