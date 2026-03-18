Plus de 10 000 Starlink en orbite

De quoi faire tourner la tête alors qu’il faut la garder froide. Car la situation est extrêmement dynamique. Telle une horloge parlante, SpaceX déploie environ 10 satellites Starlink par jour, soit un total de 760 satellites depuis le 1er janvier...

780 en tenant compte le vol prévu aujourd’hui (mercredi 18 mars)...

805 avec le vol de vendredi, 835 avec le vol de dimanche...

860 le mardi suivant, etc.

Une cadence de mise en orbite qui va rendre obsolète ce chiffre présenté dans le titre de l’article d’ici quelques semaines. La période où SpaceX avait envoyé son 10 000ème Starlink dans l’espace ne remonte qu’à juin 2024…

Évolution des solutions concurrentes vers la défense, l’exemple du Canada

Les constellations concurrentes ont encore fort à faire pour faire plus acte de présence. D’après les données du logiciel Synapse de la start-up française Look Up Space spécialisée dans le suivi du trafic spatial, Amazon Leo ne compte que 210 satellites actifs, Qianfan (G60, soutenue par Shanchai) en compte 108, OneWeb compte 651 satellites et la constellation gouvernementale chinoise Guowang en compte 154.

Certains acteurs se réorientent vers le marché de la défense, invités par le désir de certains gouvernements de ne pas dépendre de Starlink, qui peut être désactivée selon le bon vouloir d’Elon Musk. C’est le cas de l’Allemagne où RheinMetall et OHB se sont alliés à Airbus pour proposer une architecture à la défense allemande. Plus récemment, c’est la défense canadienne qui pourra bénéficier de 25 % des fréquences (bande Ka) de la constellation Lightspeed de Telesat.