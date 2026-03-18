La part des passagers du groupe Lufthansa optant pour des tarifs "verts" en forte augmentation

Le groupe Lufthansa constate une demande croissante de ses passagers pour des options de voyage plus durables. Grâce à diverses offres pour les voyages d'affaires et privés, le groupe propose à ses passagers de contribuer à la réduction de l'impact climatique des vols futurs. Plus de 5 % des passagers du groupe Lufthansa ont opté pour une solution de voyage plus durable en 2025, comme les tarifs "Green Fares", introduits au printemps 2023. Il y a quatre ans, ce pourcentage était inférieur à 0,1 %. L'an dernier, le volume de carburant d'aviation durable (SAF) vendu pour ces différentes offres a plus que doublé.

Les "Green Fares" ("tarifs verts"), introduits au printemps 2023, ont joué un rôle déterminant dans la sensibilisation aux options de voyage plus durables et leur essor. À ce jour, plus de quatre millions de passagers ont opté pour un billet à tarif vert, contribuant ainsi de manière significative à un tourisme plus durable. Les tarifs verts sont des tarifs spéciaux qui incluent une contribution à la réduction des émissions futures de CO₂ à hauteur des émissions estimées liées à chaque vol, ainsi que d'autres avantages. Depuis fin janvier 2026, les tarifs verts sont également disponibles pour les réservations de groupe de plus de neuf personnes sur les vols long-courriers opérés par les compagnies aériennes du groupe Lufthansa, et ce, dans toutes les classes de voyage.

Les grands comptes et les clients de Lufthansa Cargo peuvent aussi contribuer

Les entreprises clientes bénéficient également des offres du groupe Lufthansa. Par exemple, elles peuvent acquérir de plus grandes quantités de carburant d'aviation durable (SAF) grâce à des contrats d'achat groupé. Pour un investissement de 2 000 € ou plus, elles reçoivent un certificat Scope 3 attestant de leurs économies de CO₂ conformément au Protocole des gaz à effet de serre (GHG Protocol). Ce certificat renforce leur engagement environnemental et favorise le développement et l'utilisation du SAF dans le secteur aérien. En 2025, plus de 1 680 entreprises à travers le monde, tous produits confondus, ont investi dans le SAF auprès du groupe Lufthansa.

Les clients entreprises de Lufthansa Cargo peuvent également opter pour un transport de marchandises plus durable grâce à l'option « Sustainable Choice » ("choix durable"). Ce service, facilement réservable sur le site web de Lufthansa Cargo, associe l'utilisation ultérieure de SAF à une contribution à des projets de protection du climat de haute qualité. Les entreprises de logistique concluent par ailleurs de plus en plus d'accords d'achat groupé de SAF, proposés par Lufthansa Cargo pour des quantités de 100 tonnes métriques ou plus.