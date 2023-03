Le MH-60R Seahawk remplacera le NH-90 en Norvège

Un gouffre capacitaire à combler

Le 10 juin 2022, les autorités civiles et militaires norvégiennes annoncent la fin du contrat NH-90, citant des délais, erreurs et coûts de maintenance beaucoup trop élevés :

"Malheureusement, nous sommes arrivés à la conclusion que peu importe le nombre d'heures de travail de nos techniciens et le nombre de pièces que nous commandons, cela ne rendra jamais le NH90 capable de répondre aux exigences des forces armées norvégiennes."

La perte de ces hélicoptères a pour conséquence la création d'un gouffre capacitaire aéromaritime pour les Forces navales norvégiennes et la Garde côtière. La solution a été annoncée par le gouvernement norvégien ce 14 mars : le MH-60R Seahawk remplacera le NH-90 au sein de la Garde côtière norvégienne. Au total, ce sont six hélicoptères qui sont commandés, avec une première livraison pour 2025 et la dernière pour 2027. Le contrat devrait être signé pour l'été 2023 et est estimé à environ 12 milliards de couronnes norvégiennes (soit approximativement 1,05 milliard d'euros).

Le communiqué précise que suite aux tensions dans la région, la Norvège se devait de trouver une solution rapide et combat proven. Il faut aussi s'attendre à un futur achat de Seahawk pour la Marine norvégienne : au total, 14 NH-90 avaient été commandés pour la Marine et la Garde-côtière, alors que les 6 Seahawk ne concernent que les gardes-côtes. Il faut toutefois noter que les Seahawk des gardes-côtes norvégiens disposeront d'une capacité de lutte anti-sous-marine : la Norvège, de par sa position sur la mer de Norvège et à la sortie de la mer de Barents, doit sécuriser ses côtes et ses eaux, qui font office d'entrée sur l'Atlantique nord. La menace principale étant bien évidemment la vingtaine de sous-marins d'attaques et la dizaine de sous-nucléaires lanceurs d'engins basés dans la région de Mourmansk (oblast de Mourmansk, Russie).

Afin de faciliter l'emploi des futurs hélicoptères norvégiens, des personnels seront transférés au Danemark afin d'acquérir une première expérience sur le MH-60R. Pou rappel, en 2012, le Danemark commandait 9 MH-60R aux États-Unis (~686 millions de dollars) et livrés entre 2016 et 2018.

MH-60R

L'hélicoptère MH-60R Seahawk est produit par Lockheed Martin (via sa filiale Sikorsky) et est entré en service au sein de la Marine américaine à la fin de l'année 2005 (IOC, 2010 pour FOC). Cet hélicoptère est multi-missions :

lutte anti-sous-marine et anti-surface (développé principalement pour ces deux missions)

Search-and-rescue (SAR)

(SAR) Soutien logistique des navires en transportant divers conteneurs, caisses, etc entre les navires par ravitaillement vertical (VERTREP)

Transport de personnels

Evacuations sanitaires (MEDEVAC)

Données techniques :

Taille : 19,76 mètres de long,

Masse maximale : 10,7 tonnes

Propulsion : deux moteurs General Electric T700-GE-401

Vitesse maximale : 180 nœuds (soit 333 km/h)

Autonomie : 245 miles nautiques (soit 453,7 kilomètres)