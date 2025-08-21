L'Ukraine donne des infos sur son nouveau missile Flamingo : 1 missile produit chaque jour, 1,150 tonne d'explosif, précision de 14 mètres,...

Il y a quelques jours, une image dévoilait le tout premier missile de croisière longue portée ukrainien FP-5 Flamingo. Malheureusement, très peu d'informations étaient disponibles sur le missile en question, en dehors d'une portée de 3 000 kilomètres. Or, ce 21 août, une interview effectuée sur le site de Fire Point, en charge de produire le Flamingo, permet de connaitre un peu mieux les capacités du missile. L'interview confirme la portée de 3 000 kilomètres mais ajoute aussi une charge de 1,150 tonne d'explosif pour l'instant et une précision de 14 mètres lors d'une frappe en portée maximale (3 000 km). L'origine du nom est aussi connue : suite à une erreur de production, les premiers missiles... étaient peint en rose ! De fait, le FP-5 a été dénommé en référence au Flamant rose.

À cela s'ajoute également un rythme de production annoncé dans une interview de l' Associated Press , publiée le 21 août : actuellement, un missile est produit chaque jour alors que Fire Point espère passer à 7 missiles par jour en octobre 2025. Ce premier rythme semble déjà important, surtout qu'il n'y a aucune précision sur le site en question : est-ce le seul site ? existe-t-il d'autres sites de production équivalent ou même plus importants ? En tout cas, une autre vidéo (ci-dessous) montre clairement que quatre missiles sont prêts qu'en arrière-plan, trois autres sont en cours de production ou en fin de production.

Le FP-5 Flamingo vole

Et c'est sans compter sur la vidéo publiée le 18 août, montrant le tir de deux Flamingo. La date exacte du tournage de la vidéo n'est pas précisée et ne permet donc pas de décrire ces tirs : tirs d'essais ou tirs opérationnels ? En revanche, cette vidéo confirme bel et bien que le missile ukrainien vole ! Il reste à voir comment il sera utilisé par les Forces armées ukrainienne car les options sont nombreuses. Il y a par exemple la possibilité de tirs en saturation. Il n'est pas précisé que le Flamingo dispose d'une capacité de vol en très basse altitude ou encore du déploiement de leurres. De fait, ce dernier est théoriquement vulnérable face aux défenses antimissiles russes. Le problème serait un tir de multiples missiles, épuisant ainsi les missiles antimissiles russes. Il y a aussi les cibles visées, la portée du Flamingo étant très grande. Il est fort probable que les Ukrainiens ciblent des bases ou en tout cas, des cibles militaires fixes. Un des gros enjeux pour les Ukrainiens reste la destruction des bombardiers stratégiques russes Tu-22M3 Backfire-C ou encore Tu-95 Bear. Ceux-ci larguent des missiles de croisière tout en restant hors de portée des différents systèmes antiaériens longue portée ukrainiens. De fait, au lieu d'abattre quelques avions, les batteries doivent abattre des dizaines de missiles, épuisant eux aussi leurs stocks. C'est d'ailleurs pour cela que l'opération Toile d'Araignée visait spécifiquement des bases aériennes accueillant des bombardiers stratégiques.