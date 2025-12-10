La marine espagnole monte rapidement en puissance sur le NH90 MSPT

NH90 MSPT, nouvel hélicoptère de combat naval de l'Armada

Ni un TTH (version terrestre) ni un NFH (version navale), le NH90 MSPT est le nouvel hélicoptère de combat naval de l'Armada, la marine espagnole. Deux appareils de cette version donc un peu hybride ont été livrés le 30 juillet dernier, le troisième va suivre très prochainement, et quatre autres sont prévus l'an prochain. Cet appareil se glisse dans une Armada qui, jusqu'à présent, était équipée uniquement de matériels américains (Bell 212, MD500, SH-3, SH-60F, etc) et elle a encore acquis huit MH-60R en patch intermédiaire, avant d'opter finalement pour l'hélicoptère européen. Elle aligne aussi des H135 pour l'entraînement de ses pilotes. Ses choix sont notamment liés à la présence industrielle d'Airbus Helicopters dans le pays et de la sous-traitance générée.

Optimisé pour le combat amphibie

L'appareil ne dispose pas des niveaux d'équipement d'un NFH (pas de radar air-surface ou de sonar) car il est avant tout optimisé pour le combat amphibie, mais la marine ne cache pas ses très fortes aspirations à le faire évoluer très vite, dans un standard supérieur, avec des capacités optroniques (Euroflir 410 et couronne de vision virtuelle) et d'autres compléments tactiques. Qui restent à approuver et financer formellement.

Des capacités étendues

Le cap est là, et l'Armada a déjà testé aussi la capacité d'emport de munitions téléopérées de la société espagnole Arquimea, de quoi amener des capacités de tir au-delà de la vue directe à cet appareil, qui peut aussi disposer de deux mitrailleuses lourdes M3M de 12,7 mm sur chacune des portes, et prochainement, de mitrailleuses moyennes MAG-58 sur les fenêtres arrière. L'Armada veut également pousser les capacités d'opérations spéciales de la machine, les étendre avec l'aérocordage, la grappe, la nacelle Escape ou la mise à l'eau de canots pliables.

3 NFH90 supplémentaires pour la marine néerlandaise

On l'a également appris hier, la marine néerlandaise a de son côté commandé trois NFH90 supplémentaires à NH Industries. 20 avaient déjà été livrés, un a été perdu en mer : la modeste marine néerlandaise alignera donc quasiment autant de NFH90 que... la marine française (26 machines). Plus tôt, le pays avait aussi renouvelé sa confiance à Airbus Helicopters avec une commande de 14 Caracal pour les opérations spéciales, en novembre 2024.