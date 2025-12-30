Victime d’un piratage, l’ESA se montre rassurante

L’alerte avait été lancée le 26 décembre dernier, laissant dire que de potentiels documents critiques avaient été piratés au sein de serveurs internes à l’agence. Dans un communiqué d’aujourd’hui, l’ESA confirme avoir été victime d’un « problème de cybersécurité », mais précise que seuls des serveurs externes au réseau sont concernés. L’analyse de sécurité approfondie est en cours et des mesures ont été prises pour protéger des systèmes potentiellement affectés.

Quels documents ont été piratés ? L’ESA précise que quelques serveurs externes auraient été affectés. Ils stockent des documents non-classifiés d’ingénierie partagés à la communauté scientifique. Dans les captures d’écran de documents volés, on retrouve par exemple un document interne à Airbus Defence & Space sur la sonde Juice de l’ESA, mais datant de 2015. Près de 200 Go de documents auraient été volés, mais rien ne confirme aujourd’hui que des documents classifiés en feraient partie. Airbus Defence & Space ainsi que les autres partenaires ont été prévenus afin qu’ils vérifient de leur côté l’ampleur de l’incident.