Hypersonix réussit son premier vol

La société australienne a annoncé la réussite du vol de son démonstrateur de véhicule hypersonique DART-AE, lancé le 28 février par une version mono-étage de la fusée Electron de Rocket Lab. Le véhicule a atteint Mach 5.
Dans la nuit du 27 au 28 février, une fusée HASTE de Rocket Lab, dérivée du micro-lanceur Electron, a décollé depuis le site de Wallops avec à bord le démonstrateur DART-AE développé par l’entreprise australienne Hypersonix. La mission était pour le compte de la Defense Innovation Unit (DIU), organe du Pentagone qui accompagne le développement de technologies critiques commerciales. Le nom de la mission a été finement trouvé : « That’s Not A Knife » (ceci n’est pas un couteau). En effet, installé sur son adaptateur, DART-AE donne l’impression d’être la lame d’un poignard de 3.5 mètres de long. Un fuselage indispensable pour atteindre Mach 5, ce que DART-AE a réussi à faire d’après Hypersonix.
Le vol test a servi à valider la propulsion, les matériaux, capteurs et système de guidage. Toutes les briques technologiques fondamentales nécessaires avant de se lancer dans le développement d’un véhicule plus capacitaire qui pourrait plus intéresser le Pentagone. Hypersonix développe actuellement un véhicule capable de voler jusqu’à Mach 12.
N’accueillant quasiment aucune campagne de vol orbital, le pas de tir Electron de Wallops sur la côte Est s’est spécialisé dans les missions suborbitales et/ou hypersoniques. « That’s Not A Knife » est la septième mission de ce genre. Une solution souveraine dont le Pentagone est devenu un client fidèle.
