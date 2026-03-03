Iran : un conflit sans retenue
Iran : un conflit sans retenue
© US Navy
Gaétan Powis
Gaétan Powis

publié le 03 mars 2026 à 15:40

1619 mots

whattsap linkedin twitter facebook

Iran : un conflit sans retenue

Si les Etats-Unis et Israël n'en sont pas à leur premier affrontement avec l'Iran, à l'image de la guerre des 12 jours de juin 2025, les événements en cours actuellement semblent d'une toute autre intensité. En dépit de la volonté des Américains et des Israéliens de frapper fort d'entrée, forts d'une supériorité aérienne sans conteste, l'Iran a décidé de riposter au mieux de ses capacités - drones et missiles en tête. Et pour ce faire, il n'a pas hésité à étendre le conflit, ciblant les intérêts israéliens et américains, mais aussi les monarchies du Golfe au risque de se couper de tout recours diplomatique.

Depuis le 28 février, le ciel au-dessus du Moyen-Orient est illuminé par de nombreux tirs de missiles balistiques et de drones suicides tactiques iraniens. Ces frappes sont effectuées en représailles des opérations Epic Fury américaine et Roaring Lion israélienne. Celles-ci cumulent pourtant une projection de puissance inégalée depuis l’invasion

Réservé aux abonnés

La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !

Je m’abonne

Déjà abonné ? Je me connecte

Lire aussi
Troisième échec pour la fusée Space One de Kairos
Espace

Troisième échec pour la fusée Space One de Kairos

C’était censé être le premier vol commercial, c’est un échec pour la fusée Space One de la société japonaise Kairos. Après deux autres vols infructueux, le futur s’annonce nébuleux pour le micro-lance ...

Take Off, la poursuite du développement de l'Open Fan
Industrie

Take Off, la poursuite du développement de l'Open Fan

Le projet Take Off (Technology and Knowledge for European Open Fan Flight), financé dans le cadre de Clean Aviation vient d’être lancé. Il vise la mise en vol du premier moteur de ce type, d’ici la fi ...

Iran : les perturbations sur le transport aérien pourraient durer
Aviation Civile

Iran : les perturbations sur le transport aérien pourraient durer

Les perturbations sur le transport aérien du conflit en Iran pourraient durer, alors que le trafic des grands hubs du Golfe reprend très doucement, principalement pour des vols de rapatriement.

Gaétan Powis
Gaétan Powis
03/03/2026 15:40
1619 mots

Défense

Iran : un conflit sans retenue

Si les Etats-Unis et Israël n'en sont pas à leur premier affrontement avec l'Iran, à l'image de la guerre des 12 jours de juin 2025, les événements en cours actuellement semblent d'une toute autre intensité. En dépit de la volonté des Américains et des Israéliens de frapper fort d'entrée, forts d'une supériorité aérienne sans conteste, l'Iran a décidé de riposter au mieux de ses capacités - drones et missiles en tête. Et pour ce faire, il n'a pas hésité à étendre le conflit, ciblant les intérêts israéliens et américains, mais aussi les monarchies du Golfe au risque de se couper de tout recours diplomatique.

Iran : un conflit sans retenue
Iran : un conflit sans retenue

Depuis le 28 février, le ciel au-dessus du Moyen-Orient est illuminé par de nombreux tirs de missiles balistiques et de drones suicides tactiques iraniens. Ces frappes sont effectuées en représailles des opérations Epic Fury américaine et Roaring Lion israélienne. Celles-ci cumulent pourtant une projection de puissance inégalée depuis l’invasion de l’Irak en 2003. Dans les airs, des avions de

Réservé aux abonnés

La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !

Je m’abonne

Déjà abonné ? Je me connecte

Lire aussi

Troisième échec pour la fusée Space One de Kairos
Espace

Troisième échec pour la fusée Space One de Kairos
Take Off, la poursuite du développement de l'Open Fan
Industrie

Take Off, la poursuite du développement de l'Open Fan
Iran : les perturbations sur le transport aérien pourraient durer
Aviation Civile

Iran : les perturbations sur le transport aérien pourraient durer