Iran : un conflit sans retenue

Si les Etats-Unis et Israël n'en sont pas à leur premier affrontement avec l'Iran, à l'image de la guerre des 12 jours de juin 2025, les événements en cours actuellement semblent d'une toute autre intensité. En dépit de la volonté des Américains et des Israéliens de frapper fort d'entrée, forts d'une supériorité aérienne sans conteste, l'Iran a décidé de riposter au mieux de ses capacités - drones et missiles en tête. Et pour ce faire, il n'a pas hésité à étendre le conflit, ciblant les intérêts israéliens et américains, mais aussi les monarchies du Golfe au risque de se couper de tout recours diplomatique.
Depuis le 28 février, le ciel au-dessus du Moyen-Orient est illuminé par de nombreux tirs de missiles balistiques et de drones suicides tactiques iraniens. Ces frappes sont effectuées en représailles des opérations Epic Fury américaine et Roaring Lion israélienne. Celles-ci cumulent pourtant une projection de puissance inégalée depuis l’invasion
Depuis le 28 février, le ciel au-dessus du Moyen-Orient est illuminé par de nombreux tirs de missiles balistiques et de drones suicides tactiques iraniens. Ces frappes sont effectuées en représailles des opérations Epic Fury américaine et Roaring Lion israélienne. Celles-ci cumulent pourtant une projection de puissance inégalée depuis l’invasion de l’Irak en 2003. Dans les airs, des avions de
