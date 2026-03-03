Suspension des vols Vulcan pour le Pentagone

ULA (United Launch Alliance) fait face à une nouvelle épreuve depuis le départ de son patron Tory Bruno à la fin de l’année dernière. Le Pentagone a annoncé le 25 février mettre en pause les vols du puissant lanceur Vulcan après le constat d’une anomalie touchant un propulseur d’appoint lors du décollage du 12 février dernier. La flamme du booster « toussait ». Un problème néanmoins mineur car les satellites GSSAP 7 et 8 ont finalement pu être correctement déposés sur leur orbite de transfert géosynchrone. Les GSSAP sont connus pour être des satellites d’action dans l’espace du l’US Space Force, capables d’espionnage, d’approche et de manœuvres de proximité.

Suspension temporaire

La suspension vient que fait que c'est la deuxième fois de suite qu'un lancement Vulcan connaît ce genre d’anomalie. La dernière fois remonte au 4 octobre 2024, lors du second vol, du fait qu’une buse s’est séparée du booster lors de l’ascension. Là aussi le problème était marginal à l’issue de ce vol, le Pentagone avait accepté de certifier le lanceur au lancement de charges utiles militaires. La suspension sera levée une fois l'enquête achevée et les correctifs appliqués.

La mise en pause des vols de sécurité nationale devrait partiellement chambouler le calendrier d’ULA, qui comptait augmenter les cadences à au moins 18 vols cette année. Le carnet de vol de Vulcan compte près de 80 missions.