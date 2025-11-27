Ministérielle de l’ESA : comment le spatial européen a gonflé son budget de 30%

« Vous avez fait l’Histoire » : le directeur général de l’ESA Josef Aschbacher est apparu tout sourire à la conférence de presse. La veille, à l’ouverture de la conférence ministérielle à Brême, il demandait le ton grave : « allez-vous choisir l’unité ou la fragmentation ? ». Banco, tout le monde a suivi, au point que le budget final a surpris tout le monde.

Explosion des souscriptions, sauf en France et au Royaume-Uni

En tenant compte de l’inflation, le budget de l’ESA augmente de 17%. Il est dopé par la fantastique souscription allemande de plus de 5 Mds€, soit 45% de plus qu’en 2022, à la dernière ministérielle. Derrière, la France et l’Italie augmentent doucement leur souscription à respectivement 3.6 Mds€ et 3.5 Mds€. La France sauve donc la face en tant que second souscripteur, on s'attendait à une éventuelle participation italienne de 4 milliards.

A part le Royaume-Uni, la Suède et la Roumanie qui baissent leur souscription, tous les états membres ou associés ont augmenté leur adhésion. Beaucoup y ont même mis un fort entrain : plus de la moitié des états membres a augmenté sa souscription de plus de 40%, dont 5 qui ont plus que doublé la leur. Parmi eux, l’Espagne qui monte à 1.85 Md€, et la Pologne passe à 731 M€, soit + 277% par rapport à 2022. L’ESA a d’ailleurs signé un accord pour réfléchir à y construire un centre dédié à la sécurité. Etat associé, le Canada quadruple sa souscription et la monte à 408 M€, un signal fort à l’heure où l’ESA multiplie les coopérations stratégiques à l’international (Japon, Corée du Sud, Australie), face aux doutes américains.

S’attendait-on à une telle augmentation ? Depuis des semaines, l’ESA nous rassurait en martelant que si le budget atteignait 20 Mds€ sur les 22 demandés, ce serait considéré comme un succès. Aujourd’hui, les états membres ont satisfait à 99.2% la proposition de la direction. Un record historique, mais intéressé.