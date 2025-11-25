Venezuela : le trafic aérien très perturbé par les menaces américaines

Sur FlightRadar24, on peut voir que l’espace aérien du Venezuela est presque vide. Dans le cadre de l’opération anti-drogue, que le président vénézuélien Nicolas Maduro considère comme une manœuvre pour le renverser, la FAA a appelé tout aéronef pénétrant l’espace aérien du pays à la plus grande prudence. Tout le monde craint désormais l’imminence d’une escalade des activités militaires. Après avoir attaqué plus d’une vingtaine de navires depuis septembre, les Etats-Unis ont décidé hier de classer comme organisation terroriste le Cartel des soleils, qu’ils présument être dirigé par Nicolas Maduro. Si l’existence de cette organisation reste à prouver selon des experts, l’inclure dans cette liste donne le droit aux Etats-Unis à d’intervenir. Le déploiement d’un porte-avions dans les Caraïbes prélude à de possibles attaques aériennes ciblées dans l’espace aérien du Venezuela. Donald Trump a déclaré que les jours de Maduro sont comptés.

En réponse aux consignes de l’administration fédérale américaine, plusieurs compagnies aériennes ont interrompu leur liaison avec l’aéroport international de Caracas. Selon l’association vénézuélienne des compagnies aériennes (ALAV) et l’association vénézuélienne des agences de voyage (AVAVIT), Iberia (Espagne), Avianca (Colombie), TAP (Portugal), GOL (Brésil), et Latam (Chili), ont suspendu leurs vols dès samedi. Elles ont été rejointes par Air Europa et Turkish Airlines (jusqu’au 28 novembre). Les compagnies vénézuéliennes Laser, PlusUltra et Rutaca continuent d’opérer.