Air Cambodia, compagnie de lancement de la "X-Space Table" d'ATR

Le système "X-Space Table" permet de transformer deux sièges économie d'une même rangée en un siège premium disposant d'une petite tablette surplombant un coffre de rangement.
Le 21 novembre dernier, le constructeur ATR a annoncé que la compagnie Air Cambodia serait le transporteur de lancement de la nouvelle solution modulaire "X-Space Table". Ce système permet de transformer en quelques minutes deux sièges économie côte à côte en un seul siège premium avec une tablette surplombant un petit espace de rangement. Actuellement en développement, ce système attend une certification qui devrait intervenir au cours du premier trimestre 2027.
Après la livraison de son tout nouvel ATR 72-600 en mai 2025, Air Cambodia prévoit d’installer la « X-Space Table » en 2027 sur l’ensemble de sa flotte de trois ATR. La section classe affaires comprendra quatre sièges disposés en deux rangées selon une configuration « un par un », offrant à chaque passager un accès direct à la fenêtre et à l’allée, ainsi qu’un confort accru, une intimité renforcée et des compartiments individuels de rangement.
Air Cambodia exploite des ATR sur des liaisons régionales clés, notamment Phnom Penh, Siem Reap, Sihanoukville, Ho Chi Minh-Ville et d’autres destinations. Récompensée par une note de trois étoiles par Skytrax pour son expérience client, la compagnie continue d’améliorer son offre en devenant le premier opérateur ATR à mettre en œuvre ce type spécifique de configuration bi-classe sur sa flotte.
La collection ATR HighLine se compose de cinq configurations de cabine, chacune répondant aux différents besoins opérationnels des transporteurs aériens en quête d’une expérience de vol premium pour leurs clients :
Grâce à cette nouvelle gamme, ATR propose aux opérateurs de l’aviation commerciale et d’affaires une alternative plus responsable, puisque les ATR consomment 45 % de carburant de moins et émettent 45 % de CO2 de moins que les jets régionaux. Les opérateurs bénéficient ainsi d’une cabine et d’un volume haut de gamme, d’une capacité d’accès hors pair aux aéroports les plus complexes, et de vols régionaux à faibles émissions. Cette collection innovante intègre des développements propres à ATR ainsi que des solutions conçues par des experts de l’aménagement de luxe.
